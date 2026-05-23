Educación: Reunión con la nueva Inspectora Regional

La intendente María José Gentile mantuvo un encuentro con la flamante inspectora jefa regional de Educación, Gladys Caligaris, con el objetivo de delinear estrategias comunes y analizar la situación educativa actual de la región.

La reunión, que también contó con la participación de la inspectora jefa distrital, Gabriela Tiani, y de la directora de Educación local, Marisa Poratti, sirvió como escenario para repasar la agenda de proyectos conjuntos y establecer nuevas líneas de trabajo destinadas a brindar un acompañamiento integral a las comunidades escolares.



Durante el intercambio, las autoridades coincidieron en la necesidad de articular de manera eficiente las políticas de la provincia de Buenos Aires con las herramientas de la gestión municipal. En ese sentido, ambas funcionarias remarcaron que el trabajo coordinado es una pieza fundamental para ampliar las oportunidades de desarrollo, tanto para el cuerpo docente como para los estudiantes del distrito y sus alrededores.