Alivio y cautela ante el anuncio de baja de retenciones

Tras el sorpresivo anuncio del presidente Javier Milei sobre la reducción de los derechos de exportación para los principales cultivos agrícolas, el sector agropecuario de la provincia de Buenos Aires ha reaccionado con optimismo moderado. La medida, que impactará de forma inmediata en las vísperas de la campaña fina, es percibida por los productores bonaerenses como un alivio necesario ante el incremento de los costos operativos y la pérdida de competitividad.

Durante un discurso pronunciado en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el mandatario argentino confirmó que las retenciones para el trigo y la cebada disminuirán del 7,5% al 5,5% a partir del próximo mes de junio. Asimismo, anticipó un esquema de rebaja gradual para la soja que comenzará a aplicarse en enero del año entrante, sujeto a la evolución de la recaudación fiscal, con reducciones mensuales estimadas entre un cuarto y medio punto porcentual.

En términos económicos concretos para la principal provincia productora del país, analistas del sector estiman que la baja de dos puntos porcentuales en el trigo y la cebada representará un ahorro global millonario que quedará en manos de los productores bonaerenses. De acuerdo con proyecciones iniciales de las cámaras agrarias provinciales, este recorte de impuestos se traducirá en una inyección directa de capital que los agricultores prevén reinvertir en tecnología, fertilizantes y mejora de los suelos para el ciclo que comienza.

A pesar de la celebración por lo que consideran un cambio de tendencia política tras décadas de alta presión fiscal, las principales entidades del campo en Buenos Aires mantienen una postura de cautela. Dirigentes rurales señalaron que, si bien el anuncio fomenta una mayor previsibilidad de cara a la siembra invernal, el impacto real sobre la comercialización actual de la soja será limitado en el corto plazo, dado que el cronograma de reducción comenzará recién el próximo año.

Por otra parte, desde el sector productivo insisten en que estas medidas deben ser el primer paso hacia una agenda más amplia que resuelva los problemas estructurales de la región. Las demandas urgentes de los productores bonaerenses exceden el plano impositivo y apuntan ahora a la necesidad de financiamiento accesible y, fundamentalmente, a una inversión profunda en infraestructura vial y de transporte para reducir el denominado «costo argentino», el cual continúa afectando la rentabilidad del interior productivo.