Huerta: nutrientes, luz y agua, las claves del éxito

Por Ing. Agr./Paisajista Florencia Céspedes

En estos tiempos donde la necesidad de reducir la basura que generamos en casa (de la cual, el 50% es orgánico), que hoy se manda a un basural a cielo abierto y, también, a la vez, se necesita contar con alimentos más sanos como hemos hablado en artículos anteriores, surge entonces la importancia de la huerta hogareña como ayuda al cuidado del medioambiente y de la salud.

Tema no menor en estos tiempos es el de mejorar nuestra economía doméstica, lo cual podriamos incorporar a la lista de objetivos. El éxito de la huerta depende de tener una fuente de agua cercana, disponibilidad de horas deluz solar, compostaje, fertilizantes y monitoreos. Cómo regla general podemos decir, armar los canteros de Norte a Sur y no más de 1 metro de ancho para poder trabajarlo en el control de malezas y contar con más de 5 hrs de luz. El suelo debe ser esponjoso, fértil, aireado, para asegurar disponibilidad y retención de agua.

Los nutrientes necesarios para lograr buenos resultados en estos suelos degradados son: Por un lado el Nitrógeno, que en el suelo predomina como orgánico en un 90 porciento. Por eso la aireación es importante para una óptima mineralización, y da como resultado ión amonio y nitratos que es como lo toman las plantas.

También el Fósforo, que viene de la roca madre y es necesario para obtener abundante volumen radicular que nos asegura que la planta explorara en profundidad por agua y nutrientes. La experiencia personal me demuestra que el estiércol de gallina, con suelo protegido con hojas secas o césped, ayudado con fertilizantes químicos aplicados al voleo, es una buena opción. Pero cuidado con la relación Carbono/Nitrógeno. El primero es abundante en las hojas secas, mientras que el segundo es abundante el lo vivo o verde. Una alta relación marcaria falta de Nitrógeno, y el síntoma visible sería perder verdor, menos fotosíntesis y, como resultado, menos producción. Sí falta Nitrógeno en las hojas secas las bacterias toman del suelo y se lo quitan a las hortalizas.

En Abril se puede sembrar :

– Hoja: Lechuga, Acelga, Lechuga, Repollo, Espinaca.

– Frutos: Habas, Cebolla, Coliflor, Brócoli, Ajo, Arvejas.

– Aromáticas y Caléndulas, aunque éstas no nos aseguran la ausencia de plagas, cosa que trataremos en posteriores artículos.

También brindaremos información sobre asociación de cultivos para balancear la extracción de nutrientes, uso de las hojas que caen y, también, cómo darle un valor a las ramas de la poda que se nos viene.