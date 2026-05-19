Segunda vuelta para el CEPM 9 de Julio

Las representantes del CEPM 9 de Julio (Centro de Estudios de Políticas Municipales de 9 de Julio) Adriana Iparraguierre, Cintia Ieno y Graciela Bonardi, se refirieron a la reapertura del mismo, al que definieron como: “Un espacio abierto a toda la comunidad, sin banderas partidarias, para escuchar, debatir y proponer soluciones a necesidades locales. Ofrecemos talleres educativos y de oficios, apoyo escolar y actividades para niños con discapacidad y sus familias. Invitamos a todos a acercarse, consultar datos en nuestro observatorio y participar activamente; estamos en San Juan 1077, de lunes a viernes de 15:30 a 18:30 y sábados de 10 a 12”.

Además detallaron que “en el CEPM ofrecemos un espacio gratuito para que las familias puedan compartir, dejar a sus niños y participar en talleres variados (apoyo escolar, tecnología, asesoría jurídica y contable, inglés, reciclado, telar, técnicas de estudio, etc.), con cupos limitados para asegurar buena atención. Somos principalmente mujeres docentes, pero está abierto a toda la comunidad, sin distinción de género ni ideología. Recibimos sugerencias y críticas, y facilitamos materiales para los talleres; pueden contactarnos por WhatsApp, visitar nuestra sede en San Juan 1077, o seguirnos en redes sociales como c e p m 9 de julio”.