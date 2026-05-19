Cruje la interna libertaria

El escándalo judicial que envuelve al jefe de Gabinete Manuel Adorni —investigado por presunto enriquecimiento ilícito— no logró lo que ningún adversario externo había conseguido hasta ahora: detener la guerra intestina dentro de La Libertad Avanza. La tregua fue breve. En pocas semanas, las facciones volvieron a las posiciones de combate. En las ultimas horas se conocieron unos tuits adjudicados a una cuenta, presuntamente, de Martín Menem, con frases polémicas sobre el presidente, su hermana y otros, aparentmente, filtrados por el bando de Santiago Caputo.

El mapa de la interna es conocido, aunque sus contornos se precisan cada vez más. De un lado, el entorno de Karina Milei, hermana y principal operadora política del presidente. Del otro, el asesor presidencial Santiago Caputo, figura gravitante desde el primer día de gestión. Entre ambos polos, funcionarios, legisladores y militantes que eligen —o se ven obligados a elegir— bando.

La disputa por el control de la SIDE fue el primer episodio relevante de esta nueva fase. Desde el entorno de la «hermanísima» se exploró la posibilidad de desplazar a Cristian Aguada, el hombre de Caputo al frente del organismo de inteligencia. La maniobra no prosperó: según trascendidos, la CIA hizo saber su preferencia por la continuidad de Aguada, lo que selló transitoriamente ese frente. El Ministerio de Salud fue escenario de una presión más sutil pero igualmente eficaz: los pagos del PAMI y otras dependencias estuvieron retenidos durante meses, atribuidos al equipo económico de Luis Caputo. Esta semana, finalmente, los fondos se liberaron.



El nuevo capítulo tiene como protagonista a Sebastián Pareja, diputado nacional y presidente de LLA en la provincia de Buenos Aires. Su designación al frente de la Comisión Bicameral de Inteligencia desató una reacción inmediata en la militancia digital identificada con Caputo. Las acusaciones apuntan a un manejo discrecional del partido en territorio bonaerense: afiliaciones irregulares, ausencia de elecciones internas y concentración de poder en figuras ajenas a la militancia original del espacio. Un concejal de La Plata formalizó la semana pasada una denuncia judicial por estas irregularidades, retratando un partido que funcionaría más como estructura de poder personal que como organización política genuina.

Lo que subyace a estos episodios es una tensión estructural: los militantes de la primera hora sienten que el espacio que construyeron está siendo cooptado por operadores con trayectorias ajenas —o incluso opuestas— a los valores que el movimiento proclamó en su origen. La visita del presidente Milei al programa de Daniel Parisini puede leerse como un gesto de reconocimiento hacia esa base. Pero los gestos simbólicos difícilmente alcanzan para resolver contradicciones que son, en esencia, de poder. Con las elecciones legislativas en el horizonte, serà clave para el oficialismo administrar la crisis interna sin que el costo sea visible para el electorado que, por ahora, sigue midiendo bien al presidente.