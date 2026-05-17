Epico debut de Santiago Baztarrica en el «Infierno Verde»

Imponente actuación de Santiago Baztarrica en las legendarias 24 Horas de Nürburgring. El joven piloto nuevejuliense hizo su debut oficial en la mítica carrera alemana integrando las filas del equipo Adrenalin Motorsport, compartiendo el volante de un BMW M240i con Sven Markert, Benjamín Albers y Yannick Fübrich. El camino hacia la victoria no estuvo exento de dramatismo ya que, tras una sólida clasificación que los ubicó en el segundo lugar, las aspiraciones del equipo se vieron seriamente comprometidas apenas cumplidas las dos primeras horas de competencia.



Un incidente en pista protagonizado por Albers, quien sufrió un roce con el Hyundai TCR de Mikel Azcona, Manuel Lauck, Marc Basseng y Nico Bastian, relegó al equipo hasta la posición doce de su clase, dejándolos con una desventaja de tres vueltas. Sin embargo, lejos de rendirse ante la adversidad de las condiciones climáticas y la complejidad técnica del circuito, Baztarrica y sus compañeros iniciaron una remontada épica. Con una conducción sólida y una regularidad implacable bajo la presión del trazado conocido como el «Infierno Verde», el equipo logró recuperar el terreno perdido, escalando posiciones hasta alcanzar la cima de su categoría.

Fue el propio Baztarrica quien asumió la responsabilidad de realizar el último relevo, sentenciando el triunfo con solvencia y cruzando la bandera a cuadros en una jornada redonda. Además de coronarse en su división, Baztarrica finalizó en la 53ª posición de la clasificación general tras completar 130 vueltas, consolidando un debut soñado en una de las pruebas más exigentes y prestigiosas del planeta.