Seguridad vial: Jornada de capacitación y entrega de «Kici-cletas»

El Centro de Desarrollo Socio Productivo «San Cayetano» fue el escenario de una jornada de capacitación y concientización vial destinada a efectivos policiales, inspectores de tránsito y personal de la Guardia Urbana local. El encuentro, impulsado por el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, buscó dotar al distrito de nuevas herramientas de prevención y formación para los agentes que operan en las calles.

La apertura del acto estuvo a cargo de la intendente municipal, María José Gentile, quien recibió al ministro de Transporte provincial, Martín Marinucci. Ambos funcionarios coincidieron en la necesidad de articular políticas públicas que trasciendan las diferencias políticas para priorizar el cuidado de los ciudadanos. Durante la jornada, se formalizó la entrega de 25 bicicletas con sus respectivos cascos y otros 25 cascos de motocicletas, elementos que serán distribuidos entre la Subsecretaría de Seguridad y Tránsito, la Policía Comunal y la Patrulla Rural.



Esta iniciativa forma parte del programa provincial «Siempre Casco», una campaña que recorre los 135 distritos bonaerenses para concientizar sobre la importancia de este elemento de protección. Asimismo, la entrega de rodados se enmarca en la agenda de Ecomovilidad de la provincia, diseñada para promover medios de transporte sostenibles que reduzcan el impacto ambiental. En paralelo, las autoridades destacaron la vigencia de los Pases Libres Multimodales, un beneficio que garantiza la gratuidad en el transporte público y fluvial para personas con discapacidad, trasplantados y pacientes en lista de espera.

La intendente Gentile enfatizó que el principal objetivo de su gestión es consolidar una ciudad más ordenada y segura para los vecinos. Si bien reconoció que aún queda un largo camino por recorrer en materia de concientización ciudadana, advirtió que el municipio mantendrá una postura firme respecto al cumplimiento de las normas vigentes, tanto en la exigencia de la documentación obligatoria como en el uso del casco.

La mandataria local también se refirió de manera directa a los disturbios generados por los ruidos molestos y las denominadas «hordas de motos». Al respecto, aseguró que el Ejecutivo local no tolerará vehículos con escape libre que alteren la tranquilidad histórica del distrito, para lo cual ya se coordina un trabajo conjunto con el Concejo Deliberante y las fuerzas de seguridad. Por otra parte, detalló el abordaje pedagógico que se realiza en las escuelas locales, adaptando los talleres de seguridad vial según la edad de los estudiantes.

Por su parte, el ministro Marinucci respaldó las políticas de control vehicular y los operativos de alcoholemia, argumentando que el rol del Estado no debe ser punitivo, sino preventivo. El funcionario bonaerense remarcó la importancia de transformar los hábitos culturales al volante y recordó que la siniestralidad vial es siempre evitable si existe un conocimiento profundo de las normas y una conducción responsable. El ministro concluyó señalando que cada accidente de tránsito conlleva un alto costo humano y económico para la sociedad, por lo que la inversión en educación vial desde la infancia resulta indispensable para construir una cultura del cuidado colectivo en el espacio público.