Reclamo por pedidos de informes

Los consejeros escolares de La Libertad Avanza (LLA), Norma Prait y Leonardo Rodoni se refirieron en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) al pedido de informes sobre el uso del Fondo Educativo 2025 y a los problemas en la pileta en el Centro Educativo Complementario n ° 1 ‘Pibelandia’.

Sobre ambos temas dijeron: “Queremos saber adónde se destinó ese fondo; tenemos rumores, pero aun nada oficial y también queríamos saber quién había dado fin de obra a la pileta de ‘Pibelandia’, cosa que sabemos que aun no ocurrió. La responsable de realizar el fin de obra es la Dirección Provincial de Infraestructura escolar, que son un grupo de arquitectas que tienen sede en el Consejo Escolar, no depende de él, pero tienen sede y trabajan ahí. No sabemos los motivos por los que aún no se dio el fin de obra a esa pileta”.

Más adelante explicaron que una vez conformada el bloque de consejeros escolares de LLA pidieron el legajo de esa obra para saber cuánto se había invertido, “y vimos que invirtió mucho más de lo que el trabajo correspondía, hablamos de 21 millones de pesos en reparar una pileta que se podría haber hecho nueva con ese monto por estimaciones que nos informaron otros arquitectos. Obra autorizada en diciembre de 2024, se hizo en enero de 2025 por lo tanto no se pudo usar durante la ‘Escuela abierta de verano 2025’. Pero durante todo 2025 no se dictaminó el fin de obra. Nosotros, sin saber eso, nos venimos a enterar cuando este año la Inspectora Distrital, en medios de comunicación, informa que la pileta tenía pérdidas y, a partir de todos estos antecedentes, es que hacemos un pedido de informes dentro del Consejo Escolar a la presidenta del mismo Valeria Maidana. Nos da una primera respuesta que es incompleta, donde los cuatro puntos que pedimos, que tienen que ver con el monto, el legajo, período de financiación, con el procedimiento de licitación. Como hubo muchas inconsistencias en esa primera respuesta, volvimos a reiterarlo y ahí es denegado directamente ese pedido de informes”.

“Somos seis consejeros», aclara Rodoni, «y molesta mucho un pedido de informes, si bien hay cuatro bloques allí” (Nota de la redacción: Valeria Maidana y Enrique Márquez por el PRO; Leny Luberriaga por UCR; Enzo Zega por Fuerza Patria y Prait y Rodoni por LLA).

Explicaron que “el pedido de informes tiene que ver con lo importante, con clarificar, traer luz, transparentar, sacarnos dudas. Pedimos información sobre un hecho o sobre algo que no sabe o consideramos que no se hizo bien o sí. Somos funcionarios públicos, fuimos votados por el pueblo y cuando pedimos informes tiene que ver con después poder comunicar lo que estamos pidiendo. Esa es la finalidad y nos sorprendió mucho que nos negaran. La primera vez lo aprobaron con mucho malestar. Y la segunda vez la propia presidenta del cuerpo (Maidana) nos dice que no nos va a responder más informes argumentando que nosotros como bloque de consejeros escolares no podemos hacer un pedido de informes al mismo cuerpo”.

Interrogados sobre si reglamentariamente es así, expresaron: “No. No hay nada escrito en la reglamentación de los CE que no podamos pedir informes y deducimos es que el cuerpo estaba acostumbrado a una sola línea política y que no hubiese oposición”.

Ambos repasan que el primer pedido sobre uso del Fondo Educativo (FE) 2025 “es para que sea público porque estamos hablando de alrededor de 1200 millones de pesos, no si falta una hoja en un legajo; estamos hablando de muchísimo dinero que tienen que estar en las escuelas públicas de nuestro distrito, que la mayoría se llueven, están destrozadas. Es dinero que viene del gobierno provincial. Nuestro reclamo es genuino porque es un dinero de todos nosotros y un reclamo que vamos a sostener siempre”.

El complejo trámite que deriva de la filtración concluyente que tiene la pileta de ‘Pibelandia’ que diariamente perdía un volumen de agua importante y su ¿posible solución? fue explicado así: “Nos encontramos con un problema que cuando se hace una licitación y una empresa gana el proyecto de obra, hay un plazo donde se puede anteponer que no funciona bien o que la obra está incompleta o que no se cumplió con los requisitos. Y ese plazo ya se cumplió y el proveedor ya cobró. Ahora hay que hacer un nuevo proceso licitatorio, otro legajo, un concurso nuevo; ya no se le puede reclamar al anterior”.

Los fondos los provee la provincia, al consultárselos sobre qué argumento se van a usar para convencer a las autoridades provinciales que provea nuevos fondos porque se hizo mal respondieron que “ahí también hay otro bache, ya que no hay control desde la provincia al municipio; una gran falla de entrega de dinero y no está el control de rendición, adónde fue ese dinero o porque una obra fue necesaria que se haga dos o tres veces”.