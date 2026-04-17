9 de Julio se sumó al Plan Provincial del Caminos Rurales

Nueve de Julio ha formalizado su adhesión al Plan Provincial de Caminos Rurales. La intendente María José Gentile selló el acuerdo en un acto encabezado por el gobernador Axel Kicillof, junto a los ministros Javier Rodríguez y Cristina Álvarez Rodríguez.

Este convenio, respaldado financieramente por el Consejo Federal de Inversiones, establece un marco de trabajo técnico para la creación de planes directores locales. El objetivo principal es abandonar la improvisación en el mantenimiento vial, permitiendo que tanto la Provincia como el municipio coordinen inversiones bajo criterios estrictamente técnicos para garantizar la transitabilidad permanente en las zonas rurales.

El proceso se iniciará con un diagnóstico exhaustivo del territorio que incluirá relevamientos georreferenciados y estudios de suelo e hidrología. Estas herramientas permitirán detectar con precisión las zonas críticas y definir prioridades de intervención, ya sea para el mantenimiento de rutas existentes o la ejecución de nuevas obras de infraestructura.

Mediante la participación de equipos interdisciplinarios, el distrito contará con una base de datos actualizada que facilitará la gestión de financiamiento futuro. Desde el gobierno municipal subrayaron que esta planificación no solo es vital para potenciar la producción agrícola, sino también para mejorar sustancialmente la calidad de vida de los vecinos que dependen diariamente de estas rutas.

Esta incorporación forma parte de un plan estratégico que la provincia de Buenos Aires desarrolla desde 2020, consolidando una política de Estado orientada a fortalecer la infraestructura de los sectores productivos y acompañar el desarrollo del interior bonaerense.