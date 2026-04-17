El Turismo Promocional pone primera

Este fin de semana, el Autódromo Ciudad de 9 de Julio se convertirá en el epicentro de la velocidad con el inicio del campeonato del Turismo Promocional 2026. Bajo el histórico trazado «Guillermo ‘Yoyo’ Maldonado», se espera una convocatoria masiva de equipos y aficionados en una cita que promete marcar el pulso competitivo del año.

La actividad oficial comenzará este sábado a partir de las 10:00, destinando la tarde a las inscripciones y las primeras pruebas libres cronometradas, que se extenderán hasta las 17:00. Sin embargo, el plato fuerte llegará el domingo con una jornada de alta intensidad. Desde las 07:30, el cronograma avanzará sin pausa a través de las verificaciones técnicas y las tandas de pruebas oficiales para las tres divisionales: Clase 1, Clase 2 y Clase 3.

La estructura de la competencia dominical define que las clasificaciones se llevarán a cabo desde las 10:50, seguidas por las series al mediodía. El momento cumbre de la jornada tendrá lugar a partir de las 14:30, cuando se pongan en marcha las finales que determinarán a los primeros líderes del certamen.

En el plano estrictamente deportivo, la categoría introduce cambios reglamentarios de relevancia para este ciclo. La Clase 2 abandona su formato monomarca para permitir la convivencia en pista de los modelos Fiat 128 y Fiat Uno. Esta apertura técnica busca fomentar la diversidad mecánica y elevar el nivel de competitividad, un atractivo adicional para una temporada que ya genera altas expectativas por la calidad de sus protagonistas.

Para quienes deseen asistir a este espectáculo de la pasión motor, la organización ha fijado el valor de la entrada en $12.000, manteniendo el acceso gratuito para los menores de 10 años. Todo está dispuesto para que 9 de Julio vuelva a vibrar con el sonido de los motores en lo que se anticipa como un fin de semana de automovilismo en su máxima expresión.