«Panterita» y Kevin Zárate pelearán en 9 de Julio

El entrenador del Clan Ferrario Elías Pino se acercó al estudio de Supernova 97.9 para comentar en “Supernova Deportivo” los detalles de la próxima velada boxística que se llevará a cabo el viernes 8 de mayo a partir de las 21.30 en el Salón Benita Arias.

La jornada tendrá un total de once peleas: nueve amateurs y dos profesionales. Estas últimas estarán protagonizadas por Kevin Zárate y Franco “Panterita” Rodríguez. Los rivales de cada uno aún no están confirmados, pero es muy probable que Panterita se enfrente a un púgil zurdo. Zarate peleará cuatro rounds y Rodríguez seis.

En la charla, Elias comentó cómo se vienen preparando tanto desde la organización como desde lo deportivo, en especial, con «Panterita» dedicado full time en su carrera boxística.

Las entradas ya están a la venta y pueden conseguirse en Bar Osvaldito, Carozo Polarizados y Pescadería Mar Bella. Las primeras 100 tienen un valor de 15.000 pesos y las demás 20.000.