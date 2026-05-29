La interna boquense: Jorge Reale y Sebastián Battaglia presentan sus propuestas en 9 de Julio

Jorge Reale y Sebastián Battaglia

En el marco de una gira de carácter federal, el candidato a la presidencia de Boca Juniors, Jorge Reale, junto a Sebastián Battaglia, reconocido como el máximo ganador de la historia de la institución, presentarán su proyecto de gestión en 9 de Julio. El encuentro, programado para este viernes 29 de mayo, cuenta con la organización de la Peña Antonio Roma. Desde la conducción de este espacio local señalaron que la iniciativa responde a la responsabilidad institucional de abrir las puertas a todas las voces del espectro xeneize, permitiendo que los socios de la ciudad mantengan un diálogo directo con los referentes nacionales. La agenda de los dirigentes busca, según los organizadores, escuchar de primera mano las inquietudes de la comunidad y exponer las directrices de su propuesta de cara al futuro del club.

La cita tendrá lugar en la sede de la Peña Antonio Roma, ubicada en la intersección de las calles Mitre y Juan B. Justo en 9 de Julio. Antes de dar inicio a la charla abierta con los afiliados y simpatizantes, tanto Reale como Battaglia ofrecerán una rueda de prensa a partir de las 19:30 horas para responder a las preguntas de los medios de comunicación y cronistas locales.