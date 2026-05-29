De gira: Gentile visitó La Niña y Naón

La intendente María José Gentile realizó vistas a las localidades de La Niña y Carlos María Naón con el objetivo de supervisar tareas de gestión y fortalecer el vínculo con las comunidades del interior del distrito. Acompañada por la coordinadora de delegaciones, Romina Carballo, la jefa comunal encabezó una serie de encuentros con delegados municipales, vecinos y representantes de instituciones intermedias para recoger las inquietudes locales de primera mano.

Durante su paso por la localidad de La Niña, Gentile trabajó junto al delegado Leandro Álvarez en una recorrida por distintos sectores urbanos. El foco de la visita estuvo centrado en dialogar con los residentes sobre las necesidades prioritarias de la zona y en realizar un seguimiento detallado de los trabajos de mantenimiento y servicios que el municipio viene ejecutando en el lugar.

La agenda continuó en Carlos María Naón, donde la mandataria se reunió con la delegada Andrea Maccagnani. En esta etapa de la recorrida, se priorizó la articulación con referentes locales y autoridades institucionales para intercambiar opiniones sobre diversos proyectos en marcha. Como parte del apoyo a la educación pública, la intendente entregó banderas de ceremonia nacionales, provinciales y del partido a la Escuela Primaria N° 17 y a la Escuela Secundaria N° 1, reafirmando el compromiso con los símbolos patrios en el ámbito escolar.

Al finalizar , Gentile dijo que estas visitas «forman parte de una estrategia de contacto permanente con todas las localidades que integran el partido«. Según la mandataria, este esquema de trabajo conjunto permite una respuesta más ágil y cercana a las demandas específicas de cada comunidad rural.