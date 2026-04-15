Rugby: Atlético cayó en su visita a Chacabuco

La segunda jornada del Torneo de Rugby de la UROBA ofreció el pasado sábado un enfrentamiento de alta intensidad en la ciudad de Chacabuco, donde el Club Social de Rugby local (Soruc) logró una ajustada victoria frente al Club Atlético 9 de Julio por 21 a 17. A pesar del resultado final, el desarrollo del juego mostró una paridad que se mantuvo hasta los últimos minutos del encuentro.

El equipo visitante inició el partido con mayor determinación y control territorial. Apenas transcurridos siete minutos del pitido inicial, José Ignacio Aramburu logró quebrar la defensa local para marcar el primer try de la tarde. La ventaja de Atlético se amplió a los 18 minutos gracias a un penal convertido por Franco Zubieta, permitiendo que el conjunto de 9 de Julio se retirara al descanso con un marcador favorable de 8 a 0.

Sin embargo, el panorama cambió drásticamente en el periodo complementario. Soruc ajustó sus líneas y demostró una notable eficacia al aprovechar las oportunidades cerca del in-goal visitante. El equipo de Chacabuco consiguió revertir la situación mediante tres tries, todos ellos seguidos de sus respectivas conversiones. Por su parte, Atlético no pudo mantener el ritmo de anotación de la primera mitad y solo logró sumar a través de tres penales ejecutados nuevamente por Zubieta.

Aunque el marcador definitivo favoreció al conjunto local, el trámite del partido sugirió una igualdad mayor a la reflejada en las cifras finales, ya que no se evidenció un dominio claro por parte de Soruc en el desarrollo del juego abierto. Bajo la dirección técnica de Víctor Bordone, el equipo de Atlético 9 de Julio presentó una alineación integrada por Flores, Pérez, Maiz, Guillermo Maya, Morón, Albano, Dorsi, Agustín Zubieta, Nicasio Aramburu, Franco Zubieta, Parera, Luciano Zubieta, José Ignacio Aramburu, Ippoliti, Fasciolo, Moreno, Marín, Mingote, Marcos Maya y Hoyos.