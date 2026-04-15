Municipio en off side

Una vez más los vecinos del Partido nos hacen llegar sus reclamos y, en este caso, sus preguntas. Basta recorrer las calles y prestar atención, porque, como venimos mencionando, la realidad está afuera y es contundente. Como estas fotografias, que corresponden a vehículos municipales los cuales carecen de la patente, total o parcialmente.

La preguntas salen solas: con qué autoridad, quien tiene que controlar, puede exigir cumplir las normas si no las cumple o está en infracción? No hay nadie que se dé cuenta de ésto o es otro «siga, siga»?



Circular sin patente es una infracción grave. Asi lo indica la Agencia Nacional de Seguridad Vial y establece que «la patente debe estar colocada de forma visible y cumplir con las características establecidas por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA)«. También expresa que «la multa por circular sin la chapa identificatoria puede llegar a 1.800.000 pesos, según la jurisdicción» y que «circular sin patente no es una falta menor: es una conducta que vulnera las reglas más básicas de convivencia vial. La identificación del vehículo es una obligación que no admite excusas». Si la patente está tapada, modificada o adulterada, se considera delito.



Evidentemente nadie nota ésto que expone al municipio a una situación que le puede traer consecuencias indeseables, ya que estos vehículos – sus vehículos- circulan en infracción.

Claro, pero quién controla al que controla? Si el que controla está fuera de juego, quien levanta el banderín?

Los agentes de tránsito que habitualmente realizan los controles vehiculares, qué actitud tomarán si ven a alguno de estos vehiculos transitar de esta manera en la vía pública? Tendrán el mismo rigor que con el resto de los vecinos? Repetimos, es una falta grave, que cuestiona la autoridad del municipio.

Son dos ejemplos -quizás haya otros- que transitan libre e impunemente en marcada infracción. Claros ejemplos de un municipio en off side. Haz lo que te digo, no importa si yo lo hago. O habrá que ir al VAR?