Fusari/Baztarrica: «La ronda de negocios mostró el potencial comercial de 9 de Julio»

Diego Baztarrica, presidente de la Cámara de Comercio local, y Cecilia Fusari, Sub Secretaria de Producción del municipio, estuvieron en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) y se refirieron, cada uno por su lado a los resultados de la reciente ‘Ronda de Negocios’ que se llevó a cabo el jueves 9 de abril con la organización en conjunto del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires y la Municipalidad y el auspicio de la Cámara de Comercio local.

Ambos explicaron el funcionamiento de la Ronda de Negocios y coincidieron en señalar los beneficios y la organización de la misma. Baztarrica explicó las amplias posibilidades que se dieron de explorar el potencial local y la importancia de las conexiones empresariales. De la Ronda de Negocios formaron parte 170 pymes y cooperativas de la región que mantuvieron más de 600 entrevistas desarrollada en el Polo socio productivo San Cayetano.

El Ministerio de Producción ha informado que desde 2022 se han llevado a cabo 106 Rondas de Negocios, resumidas en una convocatoria a más de 23 mil Pymes, grandes empresas, emprendimientos y cooperativas y ha generado más de 85 mil entrevistas hasta el momento. Como lo explicó Baztarrica “las empresas participantes aseguran haber obtenido contactos de utilidad”. Lo respalda las estadísticas del Ministerio: el 95 por ciento coincide en esa apreciación, mientras que una de cada tres logra concretar negocios a partir de su participación en estos encuentros.

Del evento participaron la intendenta María José Gentile, el senador Germán Lago, la subsecretaria de industria y Pymes de la provincia, Mariela Bembi, el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones bonaerenses Ariel Aguilar y el propio Baztarrica, quién esta mañana se refirió al futuro de la transformación digital. Consultado sobre la oferta de capacitaciones que tiene la Cámara para las Pymes: “La Cámara siempre va generando cursos y capacitaciones que se nos ofrecen y la comisión decide cual traer”. Para Cecilia Fusari “la Ronda de Negocios superó las expectativas y mostró el potencial de lo que 9 de Julio es capaz y que las empresas entiendan que hay un lugar donde pueden encontrarse fácil y rápido, con un montón de contactos, extender redes y lo más sorprendente fue que las empresas de afuera seleccionaron mucho a las empresas de 9 de Julio».

También la funcionaria municipal habló del progreso del relevamiento socio productivo que lleva a cabo la Fundación de la Universidad Nacional de Mar del Plata, con la colaboración de la Sociedad Rural y la Cámara de comercio que está próximo a finalizar y conocer sus resultados. Finalmente Fusari expresó su satisfacción por el reciente éxito de Sazón: “Ha sido superador en todos los aspectos”.