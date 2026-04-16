Pablo Abdón Torres Barthé: «Hay una apropiación sistemática de la tasa vial sin contraprestación real de servicios”

El abogado Pablo Abdón Torres Barthé, que viene realizando la presentación de productores rurales de distintos distritos de la provincia de Buenos Aires y Santa Fe en la denuncia por el uso indebido de fondos de la tasa vial en esos municipios, advirtió sobre las consecuencias del abandono en la infraestructura vial y sanitaria. Lo hizo en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9).

Torres Barthé, habló del concepto ciudadano que llamó “la revolución de las transparencias”, agregando que: “Hay muchos productores rurales que tienen que abonar una tasa para mantener los caminos rurales. Nosotros dejamos de cuestionar el monto y lo que queremos es tener caminos rurales efectivamente y para eso la primera acción que estamos haciendo es exigiendo una rendición de cuentas públicas sin pasar por el Concejo Deliberante, sin pasar por la clase política y que nos digan cuanto recaudan de tasa por caminos rurales y cuanto gastan en ellos y cual es el cálculo que hacen para fijar la tasa vial. Porque lo que estamos observando prima facie en algunos municipios es que se recaudan 5 mil/6 mil millones de tasa vial y después cuando averiguamos cuanto se gastó nos encontramos en que se gastó 1000/1500 millones de pesos: la diferencia es enorme y la realidad es que los caminos están muy deteriorados y eso no solo perjudica a la producción y al productor que tiene que sacar de su bolsillo para arreglar el camino generando un sobrecosto en los productos alimenticios de todo el país sino que además genera problemas en la gente que vive del campo, en el campo, docentes, alumnos y trabajadores de todo tipo”.

Torres Barthé, representante de productores rurales en distintos distritos de la provincia de Buenos Aires, aseguró que avanza en una serie de acciones judiciales contra municipios por el presunto desvío de fondos de tasas rurales, en un contexto donde los caminos se encuentran en estado crítico y sin mantenimiento. Situación que se repite en Henderson, Daireaux, Necochea, Baradero, General Alvarado etc.

“En Henderson ya hay sentencia firme y estamos esperando que la municipalidad finalmente informe qué hace con los fondos. Intentaron cobrarnos 917 mil pesos por copias de documentación, pero el juez les ordenó que presenten todo en formato digital”, explicó en diálogo con ‘Temprano para todo’.

El letrado indicó que la situación no es aislada: “En Baradero también tenemos sentencia de primera instancia. La municipalidad apeló, pero como es un amparo, no tiene efecto suspensivo. Ya informaron parcialmente y seguimos avanzando. Ahora iniciamos acciones en General Alvarado y en Necochea”.

Torres Barthé amplió diciendo que: “los municipios resisten otorgar información amplia, y en forma rápida y por lo tanto los productores se organizan con estas presentaciones judiciales» y agregó que «el problema es estructural y trasciende los colores políticos. La dinámica es la misma en todos los municipios: hay una apropiación sistemática de los recursos sin contraprestación real de servicios”.

El abogado subrayó que no se oponen al cobro de tasas, sino a su mal uso: “No estamos en contra de las tasas. Lo que queremos es que el dinero se destine a lo que corresponde: caminos rurales. La gente quiere caminos para poder vivir, trabajar y acceder a servicios básicos”. Existe una lógica política detrás del problema: “Como la mayoría de los votos está en las ciudades cabecera, los intendentes destinan los recursos ahí para captar votos. El campo, que representa menos votos, queda abandonado”. En ese sentido, alertó sobre consecuencias a largo plazo: “Los pueblos están desapareciendo porque es inviable vivir sin caminos, sin salud, sin servicios. La conectividad en el campo es el camino, no tenerlo implica aislamiento total”. Y concluyó diciendo que «mi sueño es no tener que dedicarme a esto, porque mi sueño es que los políticos hayan aprendido la lección y los ciudadanos hayan aprendido el poder que tienen”.