Qué tendrá el petiso?

Pedro Sagasti tiene 7 años y, al igual que Clarita Macaroni, también se lució con un petiso en la muestra «Nuestros caballos» que se desarrolló semanas atrás en el predio de la Sociedad Rural en Palermo. Junto con su padre Alejo, estuvieron en «Agro 9 Radio» (Supernova 97.9) y dialogaron con Marta Campelli sobre la experiencia vivida.

Pedro se presentó con un petiso domado por el mismo, que se lo había obsequiado la cabaña «La Malaica» de Chascomús, con el compromiso de presentarlo en la muestra.

Ayudado por su papá, lo fue domando y lo presentó por primera vez en San Antonio de Areco, donde obtuvo el primer premio, que fue otro petiso puro que ahora lo está domando.

En «Nuestros caballos» Pedrito y su petiso pasaron primero la prueba de morfología y luego la de mansedunbre que ahi, explica Alejo, «es donde se ve la mano del jinete«.

Contento de estar en la radio, el pequeño jinete contó el trabajo que realiza a la hora de domar. «Trabajamos con las vacas y con el polo» explica porque, además, Pedro ya se luce también taqueando sobre su petiso.

«No somos domadores, pero tratamos de aprender dia a dia y hacemos lo mejor posible«, explica Alejo Sagasti, y explica que «lo primero es enseñarle a pararlo, a embozalarlo, el tusó al petiso por primera vez«, y asi «le sacan las cosquillas«. Todo esto va generando una conexión entre los dos.

El pequeño Pedro contó que estaba ansioso de estar en Palermo, pero terminó contento.

Con el mismo petiso se tiene que presentar en la próxima Expo Rural de Palermo a mitad de año. «Nos tenemos que preparar, encerrar el petiso en un box para que se vaya acostumbradno al entrono del predio y del movimiento de gente», explica su padre.

También resaltan la importancia del apoyo del resto de la familia. Su mamá Estefanía y su hermana Catalina eran las encargadas de hacerle la cama al petiso, atendian a la gente que se acercaba al stand. Alejo anticipó que el 18 y 19 de abril están invitados a la Rural de Saladillo y ahi van a ir con los caballos de jinetedas. Y en Mayo con las tropillas de nuevo a San Antonio de Areco.