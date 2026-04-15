Patricia Gorza explicó la propuesta de consorcio vial rural

La situación de los caminos rurales en el Partido de 9 de Julio, tal como se la conoció el año pasado, no ha desaparecido. Si bien hoy se puede decir que se alejó la gravedad que tuvieron su estado y mantenimiento en gran parte del año, el contexto vivido movilizó a distintos actores a tratar de encontrar soluciones a ese escenario para el mediano y el largo plazo. Uno de esos actores es la filial local de la Federación Agraria Argentina, cuya presidenta, Patricia Gorza y su vicepresidente, Kevin Shanly presentaron, la semana pasada, un proyecto para crear un Consorcio Vial Rural a la intendenta María José Gentile que en la ocasión estuvo acompañada por los funcionarios Cristian Poggi (a cargo en forma transitoria de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos) y Carlos Balle.

Hoy Patricia Gorza dio detalles de esa iniciativa en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) que busca transformar la gestión de la infraestructura básica en el distrito a través de un modelo participativo que optimice los recursos municipales y garantice la transitabilidad en las zonas productivas y que toma el modelo ya probado en el partido de Benito Juárez, como ella misma se encargó de remarcar un par de veces. Ahora corresponde una devolución del municipio quién evaluará la propuesta, apuntada a la resolución de un problema secular, que se va agravando según pasan los años.

“Estamos convencidos desde la Federación Agraria que es una salida posible y viable para la situación que tenemos de los caminos y pensando en el mediano y largo plazo, sobre todo en el largo plazo porque son todas cosas que llevan tiempo” explicó la dirigente rural.

El consorcio de Benito Juárez al que alude Gorza tiene 20 años de experiencia y para ella “funciona muy bien y las características de 9 de Julio son muy similares, productivas y de infraestructura a las de aquel distrito cuando inició el consorcio”. Agregó que “la idea es presentárselo a los distintos bloques y a todo el sector institucional. Además, planificamos para el próximo mes una asamblea abierta -no hay día ni lugar definido aún- donde expondrán especialistas en el área para saber de qué se trata el sistema de consorcios. Es un cambio en las formas. Un cambio estructural a largo plazo que tiene que salir por consenso”.

También la dirigente rural remarcó “la fuerte presencia de todos los actores dentro de la composición del consorcio, quienes toman las decisiones en los consorcios son los productores, los transportistas, los contratistas, las personas que representan la educación rural, además del municipio. Es tomar el control de nuestra realidad y trabajar sobre eso, asumiendo la responsabilidad que eso implica, el compromiso que eso requiere. Es un proceso largo. Este año esperamos discutir el tema, pulirlo, elaborarlo tratar de tener el consenso necesario político e institucional para elaborar la ordenanza y el año que viene empezar a trabajar firme sobre un modelo de gestión distinto, que no es la privatización de caminos”.