El adiós a Hugo Biolcati, dirigente frontal y combativo



Hugo Luis Biolcati, ex presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), falleció el jueves a los 84 años, dejando un legado ligado a la mayor crisis de representación que enfrentó el sector agropecuario con el Estado argentino en el siglo pasado.

Biolcati asumió la conducción de la entidad en 2008, en un contexto de máxima tensión tras el anuncio de la Resolución 125, que establecía retenciones móviles a las exportaciones de granos. Como vicepresidente primero durante los meses más álgidos del conflicto, y luego como titular de la SRA entre 2008 y 2012, se convirtió en una de las caras más visibles y enérgicas de la Mesa de Enlace. Junto a dirigentes de otras entidades, encabezó las movilizaciones, cortes de ruta y actos multitudinarios que desafiaron abiertamente la política económica de la administración de Cristina Fernández de Kirchner.

Su estilo se caracterizó por una retórica frontal y una defensa cerrada de los intereses del productor, especialmente del sector lácteo, su gran pasión profesional. Fue protagonista de momentos de alta exposición pública, incluyendo discursos críticos durante las inauguraciones de la exposición de Palermo que profundizaban la brecha entre el «campo» y el «gobierno». Su gestión no solo se centró en la disputa impositiva, sino que buscó consolidar la unidad de las gremiales agrarias bajo un frente común que redefinió el peso político del sector.

La Sociedad Rural Argentina, ahora bajo la presidencia de Nicolás Pino, expresó su pesar destacando su trayectoria como un referente que permanecerá en la historia de la institución. Diversas entidades del sector y figuras del arco político recordaron su calidez personal y su firmeza ideológica, subrayando que su figura fue clave para que el agro ganara un protagonismo inédito en la agenda pública nacional. Con su partida, el ruralismo despide a uno de los estrategas de una revuelta que cambió para siempre la relación entre la producción primaria y el poder político en Argentina.