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Tránsito restringido por obras de bacheo

La Municipalidad inició una serie de intervenciones viales en la zona céntrica de la ciudad. Los trabajos se concentran actualmente en la intersección de las calles San Martín y Robbio, un punto neurálgico que presentaba un marcado deterioro.
Durante la mañana de este miércoles, las cuadrillas municipales procedieron al volcado de hormigón en diversos paños de la calzada. Según informaron las autoridades locales, la intervención busca corregir deformaciones y elevaciones en el pavimento que dificultaban el paso de los vehículos y representaban un riesgo para la seguridad vial.
Debido al despliegue de maquinaria y al tiempo de fraguado del material, la circulación por dicha esquina se encuentra parcialmente restringida.
Desde el municipio solicitaron a los conductores extremar las medidas de precaución al transitar por la zona y respetar la señalización vigente para evitar accidentes mientras finalizan las tareas de mejora.

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