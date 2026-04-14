Buena repercusión tuvo «Sazón»

Nueve de Julio vivió un fin de semana de intensa actividad con la última edición de «Sazón», la feria gastronómica local. Según informaron las autoridades municipales, la convocatoria masiva no solo llenó el predio de visitantes, sino que también impulsó un volumen de ventas sin precedentes para los expositores. El balance de las dos jornadas resultó ser «altamente positivo» tanto para los emprendedores como para las instituciones encargadas de las fiestas populares del distrito, quienes destacaron el impacto económico directo y la visibilidad lograda para los productos locales. El éxito comercial de esta edición superó ampliamente las proyecciones iniciales. Los stands gastronómicos y comerciales registraron un movimiento constante, lo que refuerza el papel de la feria como una plataforma vital para los productores de la zona. Esta dinámica no se limitó exclusivamente a la alimentación, ya que el sector de artesanos y los espacios recreativos también reportaron una participación activa del público durante todo el evento.

La propuesta se vio enriquecida por una variada grilla artística que ap ortó ritmo a las jornadas. Con este cierre, la organización expresó que «Sazón reafirma su crecimiento y se posiciona como una celebración clave para fortalecer el vínculo entre la comunidad y su producción«.