La Justicia del Poder

Hay casos que no se resuelven en los tribunales. Se resuelven antes, o después. Pero nunca únicamente ahí. La liberación de Agostina Páez en Brasil pertenece a esa categoría incómoda. No fue un error judicial, tampoco un gesto humanitario, ni mucho menos una absolución encubierta. Fue el resultado de una estrategia donde el expediente fue apenas una pieza dentro de un tablero mucho más amplio. Porque si algo deja en evidencia este episodio es que el derecho, por sí solo, rara vez alcanza.

Páez no salió de Brasil porque un juez haya descubierto súbitamente una falla en la causa. Salió cuando la situación dejó de ser exclusivamente jurídica y empezó a transformarse en un problema político, diplomático y mediático. Ahí cambió todo. Ahí el caso dejó de ser un expediente más y pasó a ser un asunto a administrar. El punto de inflexión no fue una resolución. Fue una decisión.

Hubo admisión de culpa, disculpas públicas. Hubo una recalibración de la acusación. Hubo una defensa que entendió que en Brasil el racismo no es una anécdota sino un delito con peso institucional. Y, sobre todo, hubo una lectura correcta del riesgo: quedarse era exponerse a una condena que podía transformarse en ejemplar. Entonces se activó otra lógica. La de la negociación judicial, la de la intervención consular, la de los vínculos. Y también, aunque incomode decirlo, la de la política.

Porque cuando Páez pisa suelo argentino y es recibida por el poder, el mensaje deja de ser jurídico. Pasa a ser una señal inequívoca de que el caso nunca fue solamente individual. Que en algún punto, alguien decidió que no podía terminar mal. Ese es el dato central.

No se trata de discutir si la decisión judicial fue correcta. Se trata de entender por qué llegó cuando llegó. Por qué la restricción dejó de ser razonable justo cuando el caso ya estaba encauzado hacia una salida menos costosa. Por qué la libertad apareció cuando el conflicto ya estaba políticamente contenido. La respuesta es incómoda, pero evidente: porque el derecho no opera en el vacío. Opera en un sistema donde pesan los contextos, las presiones, las relaciones y las consecuencias. En ese sistema, la libertad no siempre es el resultado de la ley aplicada con pureza técnica. A veces —muchas veces— es el resultado de una ecuación más amplia, donde la ley es apenas una variable más. Y eso abre una pregunta que excede por completo este caso: ¿Qué habría pasado sin estrategia? ¿Qué habría pasado sin visibilidad? ¿Qué habría pasado sin respaldo?

Porque en América Latina la igualdad ante la ley sigue siendo, más que una garantía, una disputa. Este caso no demuestra que la Justicia funcionó. Demuestra algo más inquietante: que cuando el poder se activa, los resultados cambian. Y entonces la libertad deja de ser una consecuencia del derecho. Se vuelve un resultado, un acuerdo o, más crudamente, un privilegio. Porque al final, no todos salen cuando lo dice la ley. Algunos salen cuando lo permite el poder.