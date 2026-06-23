Jornada del IPCVA e INTA sobre ganadería y tecnología

Este miercoles 24, en la Cabaña “la Coincidencia” habrá una jornada sobre ganadería y tecnología organizada desde el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA) en colaboración con el INTA. Lisandro Torrens, jefe de la agencia local, convocado por “Agro 9 Radio” (Supenova 97.9 / Mie 20hrs) explicó que el “IPCVA tiene un convenio con el INTA de capacitación para técnicos y productores, y esta jornada apunta a mejorar la eficiencia en rodeo de cria y ciclo completo. Este es un momento histórico para el sector ganadero. Ahora que el margen es positivo está bueno incorporar tecnología para mejorar”.



Entre los disertantes estarán los técnicos del INTA el Dr. Matera, Daniel Méndez y Anibal Pordoningo, quien fue el nexo para para que esta jornada se hiciera en la Cabaña “La Coincidencia”, ya que también colabora con los trabajos en este establecimiento ganadero.

Adrián Bifaretti es ingeniero agrónomo y Jefe de Promción del IPCVA, y también, en dialogo con “Agro 9 Radio”, explicó que en la jornada se abordarán temas tecnológicos para uso de cultivos de cobertura para recria y carne, recrias de alta productividad, consumo residual. Resaltó lo que se realizará con drones: “Con el INTA venimos desarrollando un proyecto de investigación sobre el uso de drones para mejorar procesos de sistematización, aplicable en el sudoeste de la provincia de Buenso Aires, para una mayor retención hídrica, más capacidad forrajera y mayor producción de carne”. Bifaretti confirmó que. en la jornada del 24. habrá demostración en vivo de drones que “facilitan estos procesos de automatización para ahorrar horas de trabajo y costos”.

También aclaró que no es una tecnología tan cara para el productor chico y los resultados se ven en la optimización de costos y mayores resultados. “Hoy es una herramientas para sembrar pasturas, controlar el peso de animales sin tener que moverlos a la manga, en fin, son muchos usos de los drones que están creciendo en distintas escalas de productores”, completó el funcionario del IPCVA.

La jornada de este miércoles 24 arrancará a las 8 con diversas charlas, un almuerzo al mediodía y, por la tarde, las demostraciones a campo. La entrada es libre y gratuita.