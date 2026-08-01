Pablo Ginestet, nuevo presidente de CARBAP

Pablo Ginestet, representante de la Sociedad Rural de Henderson, es el nuevo presidente de Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) para el período 2026-2028. Con este recambio, el mando de la mayor confederación ruralista de la región pampeana permanece en manos de un dirigente del noroeste bonaerense, tras suceder en el cargo a Ignacio Kovarsky, referente del distrito de Trenque Lauquen, confirmando la continuidad del liderazgo político-territorial concentrado en la Cuarta Sección Electoral bonaerense.

La designación de Ginestet responde a una estrategia de la institución para incorporar cuadros jóvenes a la toma de decisiones. Lejos de marcar un quiebre, el nuevo esquema directivo promueve una transición ordenada donde las figuras salientes permanecen ligadas al núcleo de conducción. En este nuevo esquema, Ignacio Kovarsky, presidente saliente, asumirá el rol de secretario de la Mesa Ejecutiva, garantizando un traspaso de mando fluido y la conservación de la línea técnica y política desarrollada en los últimos años. De acuerdo con el pronunciamiento oficial emitido por la confederación, la nueva directiva combina experiencia territorial con una marcada apertura a liderazgos emergentes de diversas zonas rurales.

El recambio institucional también implicó la estructuración de un equipo directivo con amplio alcance geográfico dentro de la zona de influencia de la entidad. La vicepresidencia primera quedó a cargo de Sergio Melgarejo, dirigente de la Sociedad Rural de San Cayetano, mientras que las prosecretarías fueron asignadas a Alejandro Reinoso, de la Asociación Rural de Chascomús, y a Mariano Moro, de la Sociedad Rural de Adolfo Alsina. Por su parte, Santiago Alem, representante de la Sociedad Rural de Olavarría, asumió la protesorería. El presidente saliente, Ignacio Kovarsky, valoró el ejercicio democrático interno y señaló que la rotación de roles consolida la salud institucional de la organización gremial en un contexto económico y productivo desafiante para los productores pampeanos.

La hegemonía de la Cuarta Sección Electoral en la conducción de CARBAP refleja el protagonismo de los distritos del noroeste bonaerense en la agenda agropecuaria regional. Municipios como Henderson, Trenque Lauquen, Pehuajó, Lincoln y Junín constituyen el núcleo de una de las zonas con mayor densidad productiva agrícola-ganadera del país. Al consolidar su conducción en esta región, CARBAP reafirma su posicionamiento como interlocutor central frente a los gobiernos provinciales de Buenos Aires y La Pampa, así como ante las autoridades nacionales, en debates cruciales referidos a presión impositiva, infraestructura vial rural y políticas de fomento al sector.