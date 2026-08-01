Newcom: El femenino +50 de Atlético en Torneo Provincial

El equipo femenino de Newcom del Club Atlético 9 de Julio participará este domingo en el Torneo Provincial para la categoría + 50. El certamen, que se desarrollará en las instalaciones del Centro de Educación Física (CEF) de la ciudad, funcionará como instancia clasificatoria para el próximo Torneo Nacional de la especialidad.

La competición cuenta con la organización conjunta de la Federación Provincial de Voleibol y su Secretaría de Newcom. El formato de disputa será de liguilla, bajo el sistema de todos contra todos. El cuadro del torneo está conformado por dos representantes locales, junto al Club Independiente de Tandil, Las Fénix de Las Flores y Las Escorpionas de Salliqueló.

El conjunto del Club Atlético, denominado Kosiuko, llega a este compromiso con un sólido antecedente deportivo. El mes pasado alcanzó la tercera posición en el Torneo Nacional disputado en la provincia de Corrientes, lo que ratifica su buen nivel de cara a los próximos encuentros.

Ell plantel está integrado por las jugadoras Daniela Aniassi, Luciana Amendolara, Alejandra Aramburu, Claudia Cañizal, Karina De Buono, Verónica Mallemaci, Gisel Morel, Fany Mortarini y Marisel Oyarzábal. La conducción táctica estará bajo la responsabilidad de Marcelo Dicasolo, quien asume la dirección técnica de forma interina en reemplazo de Susana Reale.