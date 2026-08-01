Preparativos para huerta primavera-verano

Por Ing.Agr. / Paisajista Florencia Céspedes

Estamos atravesando un invierno raro, mucha nubosidad que da como resultado poco sol, se suma a esto la alta humedad y un perfil de suelo con buena reserva. Estás condiciones sólo favorecen a las plagas afines a la humedad. Vemos caracoles pequeños, hormigas podadoras que se las reconoce por su caminito, isocas y cuidado con el avance de los hongos en los lugares de mucha sombra.

Entramos en Agosto, un mes clave en la planificación de la huerta primavera verano y en el diseño del jardín. Con el correr de los días se notará que tendremos más horas de luz y con ellos hará que se vean los resultados de lo sembrado en otoño. Muchas verduras de hojas o zanahorias están para ser aprovechadas, habas y arvejas con flores.

Pensemos en sembrar Acelga, Achicoria, Apio, Brócoli, Espinaca, Puerro, Pimiento, Rúcula, Zanahoria, Berenjena, las bandejas de germinación son económicas y útiles para adelantar la siembra,y el calor dentro de los hogares y la vigilancia de la humedad juega a nuestro favor.



El suelo hay que moverlo con el agregado de materia orgánica de calidad, cualquier desbalance se va a notar por la falta de color en las verduras de hojas (verde pálido). Este mes es de días con viento, la capa superficial se verá seca, pero ojo con el riego, lo recomendable es remover para saber dónde está la humedad y no pasarnos y generar problemas.

Momento oportuno también para ponernos a pensar en los errores de la huerta del verano anterior. Uno muy común es considerar a las malezas cómo basura y sacarlas posteriormente con el carpido, se viene escapando la arañuela en los tomates y hace que aprovechemos poco por acortar su ciclo, consultando y leyendo encontraremos la solución. La incorporación de Caléndulas, Copetes, Hemerocalis y aromáticas pueden ser de utilidad. Todavía debemos esperar para los zapallitos y porotos para ponerlos en tierra, por ser muy sensibles a las heladas.