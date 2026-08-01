Preparativos para huerta primavera-verano

Por Ing.Agr. / Paisajista Florencia Céspedes
Estamos atravesando un invierno raro, mucha nubosidad que da como resultado poco sol, se suma a esto la alta humedad y un perfil de suelo con buena reserva. Estás condiciones sólo favorecen a las plagas afines a la humedad. Vemos caracoles pequeños, hormigas podadoras que se las reconoce por su caminito, isocas y cuidado con el avance de los hongos en los lugares de mucha sombra.
Entramos en Agosto, un mes clave en la planificación de la huerta primavera verano y en el diseño del jardín. Con el correr de los días se notará que tendremos más horas de luz y con ellos hará que se vean los resultados de lo sembrado en otoño. Muchas verduras de hojas o zanahorias están para ser aprovechadas, habas y arvejas con flores.
Pensemos en sembrar Acelga, Achicoria, Apio, Brócoli, Espinaca, Puerro, Pimiento, Rúcula, Zanahoria, Berenjena, las bandejas de germinación son económicas y útiles para adelantar la siembra,y el calor dentro de los hogares y la vigilancia de la humedad juega a nuestro favor.