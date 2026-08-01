Fabián Beltrán: “Mejorar el tránsito y la seguridad requiere un trabajo sostenido y control diario”

El nuevamente Subsecretario de Seguridad y Tránsito, Fabián Beltrán, ofreció una mirada integral sobre los desafíos de su gestión al asumir el cargo por segunda vez. Cabe recordar que el funcionario ya había ocupado este puesto durante la intendencia de Mariano Barroso y en los primeros meses del mandato de la actual intendenta, María José Gentile. En diálogo con el programa “Temprano para todo” (Supernova 97.9), detalló sus prioridades y los ejes centrales de su plan de trabajo.

Los desafíos del tránsito local

“Mejorar el tránsito requiere un trabajo sostenido en control, prevención y educación. Los operativos deben ser diarios y sorpresivos, combinados con campañas de educación vial y empatía ciudadana para reducir la contaminación acústica y las conductas peligrosas”, explicó el flamante funcionario sobre la compleja realidad vial. En ese sentido, fue tajante: “Debemos ser inflexibles con los escapes adulterados, que generalmente vienen acompañados por la falta de documentación, seguro, patente y licencia de conducir”.

Al ser consultado sobre la escasez de agentes en el distrito, Beltrán señaló: “Necesitamos recuperar entre 20 y 25 efectivos para cubrir adecuadamente todas las localidades. Actualmente arrastramos un déficit acumulado de décadas”.

Para el subsecretario, la seguridad vial es una responsabilidad colectiva: “Debemos respetar las normas, predicar con el ejemplo y prevenir siniestros, especialmente aquellos protagonizados por motociclistas jóvenes, debido a sus graves consecuencias sociales y sanitarias. Esta es una tarea compartida entre la Policía y el Municipio; las fuerzas de seguridad también deben intervenir activamente”.

Situación de los vehículos municipales

Respecto a los rodados de la comuna que circulan sin patente, aclaró: “Se está trabajando fuertemente para regularizar la situación de toda la flota municipal. No obstante, la ley prevé que no se realiza el secuestro de un vehículo si le falta una sola chapa patente. El secuestro procede cuando faltan ambas”.

Un nuevo destacamento policial en El Provincial

Frente a las demandas de los vecinos de El Provincial, Beltrán anunció gestiones avanzadas: “Estamos trabajando junto al Ministerio de Seguridad para habilitar un destacamento policial permanente en la localidad. El proyecto contempla un módulo provisorio, un móvil, dos efectivos y la capacidad de recibir denuncias, adecuando la respuesta al crecimiento demográfico actual.

Toda política pública, especialmente en seguridad, debe proyectarse a 20 o 30 años”.

Cámaras de seguridad, Guardia Urbana y «Ojos en Alerta»

El funcionario no esquivó los problemas técnicos que afectan al centro de monitoreo: “Hubo deficiencias que dejaron varias cámaras fuera de servicio. Hoy trabajamos junto a la Cooperativa Eléctrica y una empresa de Chivilcoy para restablecer progresivamente los enlaces, resolviendo fallas de fibra óptica y de los propios equipos”.

Por otra parte, destacó el rol de las herramientas de prevención comunitaria: “La Guardia Urbana Municipal fue una propuesta mía creada hace tres años. Su capacitación tuvo costo cero, dictada por profesionales del propio municipio. Es un cuerpo preventivo, educativo y disuasivo, sin armas ni funciones policiales, que hoy cuenta con 10 efectivos. Buscamos reforzar su formación, ampliar su presencia a las localidades del interior y mejorar la respuesta ante las alertas vecinales”.

Asimismo, ponderó el sistema Ojos en Alerta: “Es una herramienta clave que preserva la identidad del denunciante y permite enviar información, fotos y videos de forma inmediata para activar la investigación”.

Las prioridades de la gestión

“Mi prioridad es fortalecer los recursos humanos y logísticos, gestionando soluciones ante reclamos que son comunes a todos los municipios”, afirmó Beltrán. Si bien evitó fijarse un plazo estricto, recordó logros de su etapa anterior: “En su momento logramos avances importantes como la ordenanza de contaminación acústica y la creación de la Guardia Urbana. Ahora, los objetivos urgentes son habilitar el destacamento de El Provincial y potenciar la Guardia Urbana, primero en la ciudad y luego en el interior del partido”.

Finalmente, al ser interrogado sobre si el área de seguridad debe ser conducida por un civil o por alguien con pasado en las fuerzas policiales, concluyó: “Aunque la experiencia policial aporta una ventaja operativa, un civil también puede desempeñar el cargo con total eficacia. Para mí, la clave de la conducción radica en ser empático y conocer a fondo la realidad de cada efectivo a su cargo”.