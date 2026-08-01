Damián Carretero Seisdedos llega con «El Escuerzo» a su Quiroga

La exhibición de «El Escuerzo» se llevará a cabo de forma simultánea en distintas salas de todo el país hoy 1 de agosto. Entre los puntos de proyección destaca la localidad de Facundo Quiroga, el pago chico de su productor, Damián Carretero Seisdedos. Allí, el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires tendrá a cargo la función a través del programa ‘Cine Móvil en Vacaciones’.

El reconocimiento a la obra ya es un hecho en la región. En la sesión del Concejo Deliberante del pasado 16 de julio, se aprobaron por unanimidad dos proyectos de resolución presentados por el bloque de Unión por la Patria: uno declaraba de interés legislativo a la película y el otro otorgaba la Distinción al Mérito al productor. En diálogo con ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9), Carretero Seisdedos brindó detalles del filme y repasó los galardones recibidos.

“Desde la última vez que hablamos hubo varias novedades. Recibimos el premio a la Mejor Película en la 20ª edición de Fantaspoa (Festival Internacional de Cinema Fantástico de Porto Alegre), además de los premios a Mejor Guion y Mejor Dirección para Augusto Sinay. También obtuvimos el Premio Mayor de FantLatam al Mejor Largometraje durante el cierre de Ventana Sur, el mercado audiovisual más relevante de la región. Estos reconocimientos consolidan a su director como el mejor guionista y realizador en el ámbito del cine fantástico latinoamericano, lo que significó un impulso enorme”, destacó Damián.

Respecto al estreno federal, el productor amplió: “El 1º de agosto, que es el Día de la Pachamama —una fecha clave ya que en la película están representados los pueblos originarios—, proyectaremos la película a las 9 de la noche en todo el país. Se hará en simultáneo en cada cine disponible que tenga la obra en cartelera. Por suerte, y por primera vez, se transmitirá a través del cine móvil en Quiroga. Así cumplo mi sueño de poder proyectarla en mi pueblo natal”.

— ¿De qué trata «El Escuerzo»?

— Se ambienta en la Argentina de 1866, en un territorio serrano devastado por la guerra. La historia está inspirada en un cuento homónimo de Leopoldo Lugones que rescata una leyenda popular: si alguien mata a un escuerzo y no quema sus tripas, el animal resucita para vengarse. Es una película de época situada en el contexto de la Guerra de la Triple Alianza y la escasez que vivían las familias serranas. Sin embargo, el foco es psicológico y de terror fantástico. El protagonista es Venancio, un joven gaucho que mata a uno de estos sapos grandes. Cuando su madre vaticina la maldición del regreso, él emprende un viaje profundo entre cuatreros, curas, chamanas y desertores para salvar su vida. Es un thriller que explora los mitos y esa ambigüedad entre creer o no creer que nos vuelve humanos.

— ¿Cómo fue tu rol detrás de la pantalla?

— Como productor me involucro de forma integral en todas las áreas, desde lo artístico hasta lo financiero y logístico. En «El Escuerzo» acompañé el proyecto desde el inicio: busqué financiamiento, participé en laboratorios de desarrollo y tomé decisiones clave durante el rodaje y la posproducción, priorizando siempre la calidad estética.

— ¿ Cuáles son tus próximos proyectos en el cine?

— Actualmente me encuentro desarrollando un nuevo proyecto como director y guionista. Se trata de una docu ficción sobre el túnel subfluvial que une Santa Fe y Paraná, la cual conecta infancias de distintas épocas. Estrenar una película siempre es una gran satisfacción, especialmente en contextos difíciles. Por eso agradezco profundamente el reconocimiento local y la oportunidad de compartir mi trabajo con la comunidad.