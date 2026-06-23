Basural: «Hay falta de gestión y de un plan de acción»

Las ambientalistas nuevejulienses, Adriana Contarini de ‘Conciencia Agroecológica’ y Claudia Jiménez de ‘Guardianes de la ecología’ repasaron en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) los últimos acontecimientos derivados de la situación del basural, luego de que el 7 de junio último la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Martín confirmó la medida cautelar que obliga al Municipio a tomar acciones urgentes para frenar el desastre ambiental del basural local, donde los incendios reiterados y la emanación de humo tóxico afectan directamente a la población, información ya publicada en este semanario (https://www.semanarioextra.com.ar/basural-nuevo-reves-judicial-para-el-municipio/) y también luego del anuncio de la intendenta Gentile del 17 de junio último (https://www.semanarioextra.com.ar/basural-gentile-anuncio-nuevos-fondos-para-geomembrana/) un acuerdo de financiamiento con el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires para la ejecución de la obra Celda Sanitaria Colocación Geomembrana.

“El verano fue caótico debido a problemas graves con el basural”, comenzaron diciendo y agregaron que “lo que generó numerosas quejas y acciones legales. Se presentó una medida cautelar solicitando el cierre, traslado, remediación y saneamiento integral del basural, pero la justicia solo ordenó medidas para evitar incendios, no una solución completa. Ahora se exige al municipio que presente un plan integral y con plazos definidos, aunque vemos que hay problemas de gestión y falta de respuestas a pedidos de informes. A pesar de la falta de dirección en el área ambiental, insistimos en que el municipio debe cumplir con las obligaciones legales y brindar información clara sobre las acciones a tomar”.

También expresaron que “el basural debe trasladarse mucho más lejos de la planta urbana y que, al hacerlo, es fundamental implementar desde el inicio un programa integral de gestión de residuos sólidos urbanos. Destacamos la urgencia de prevenir nuevos incendios y la necesidad de un plan de vigilancia, control e información a la población sobre los métodos utilizados”.

Además, propusieron “una gestión que incluya educación ambiental, brigadas ciudadanas, recolección diferenciada y funcionamiento integral de la planta de separación, priorizando la reducción, compostaje y reciclaje de residuos antes de recurrir al relleno sanitario”. Y fueron más allá en la búsqueda de soluciones: “Para gestionar adecuadamente los residuos, es necesario implementar un sistema integral que incluya la provisión de contenedores, recolección diferenciada, separación y compostaje de residuos orgánicos, y una planta de separación que recupere y recicle la mayor cantidad posible de materiales. Estas acciones pueden reducir hasta un 75% el volumen de basura, dejando solo una fracción mínima para el relleno sanitario, que debe contar con geomembrana como última etapa del proceso. Se destaca la importancia de la concientización ciudadana y la adopción de las “7 erres”, especialmente la de reusar, así como la necesidad de planes a corto, mediano y largo plazo. Además, reclamamos transparencia y acceso al informe técnico completo del proyecto, ya que su cumplimiento está condicionado por observaciones que aún no se han dado a conocer públicamente”. ¿Qué son las siete R en reciclaje y gestión de residuos?: Rediseñar, Reducir, Reutilizar, Reparar, Renovar, Recuperar y Reciclar.

Contarini y Jiménez se refirieron también al problema de los microbasurales: “Persiste en distintas localidades, incluso en menor escala, debido a la falta de regularidad y sistematización en la recolección de residuos, lo que genera un círculo vicioso agravado por la quema de basura. Se planea realizar un relevamiento de estos microbasurales, ya que su ubicación es dinámica y cambiante”.

Además, cuestionaron la gestión municipal respecto al uso de fondos destinados a la compra de geomembranas para la impermeabilización de basurales otorgados en 2018, ya que parte del dinero aparentemente se destinó a otras adquisiciones, como luminarias y ampliación de la planta de separación. Finalmente, criticaron la elección del predio para el basural, sugiriendo que la ubicación actual elegida (‘Monte de gobierno en ruta 65) podría contaminar aguas, y reclama mayor transparencia y responsabilidad en la gestión ambiental.