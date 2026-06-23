Ruta 5: Se hundió un tramo a la altura de La Niña

Un hundimiento repentino de la Ruta Nacional 5 encendió las alarmas este domingo y segé divcersos testimonios, provocó daños severos en varios vehículos. El incidente ocurrió en el kilómetro 281, en las inmediaciones del acceso a la localidad de La Niña, dentro del partido de Nueve de Julio.

La magnitud de la falla estructural provocó que al menos diez vehículos sufrieran desperfectos mecánicos de diversa consideración al atravesar el sector afectado sin advertencia previa. Los conductores damnificados se vieron obligados a detenerse de inmediato sobre la banquina a la espera de asistencia técnica, en una situación que generó un fuerte malestar y momentos de tensión en el lugar.

Ante la emergencia, personal de la Policía Vial y técnicos de la empresa concesionaria responsable de la ruta se desplazaron a la zona para iniciar las tareas de señalización preventiva y asistir a los usuarios afectados. En paralelo, los especialistas comenzaron a realizar las primeras evaluaciones de la estructura dañada para determinar el alcance del hundimiento y planificar las obras de reparación urgentes que demandará la calzada.



Foto gentileza “El Regional Digital”

Finalmente, sobre la tarde del lunes, el tramo fue reparado. Segun pudo saberse, el hundimiento se habría originado en al rotura de una alcantarilla que derivó en el debilitamiento del suelo y, en consecuencia, el hundimiento del piso.

De todas maneras se pidió a los conductores extremar las medidas de precaución y acatar estrictamente las indicaciones del personal desplegado. A pesar de la gravedad de los daños visibles en el trazado, afortunadamente no se reportaron personas heridas, aunque el episodio vuelve a poner el foco de atención sobre el estado de conservación de una de las rutas más transitadas de la provincia. Las soluciones definitivas, incluído un plan de acción duradero, aun están en el deben.