Erica Revilla: «Los dirigentes tenemos que dar el ejemplo»

La intendente de General Arenales, Erica Revilla, entrevistada en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9), habló de la reciente promulgación de ‘Ficha Limpia’ en su distrito, el primero en hacerlo en la provincia: “Aprobamos la ordenanza de ‘Ficha Limpia’ en General Arenales para exigir transparencia y honestidad a los candidatos. Todos los funcionarios presentamos declaración jurada patrimonial anualmente”.

La intendente y dirigente de la UCR bonaerense, aludió también sobre la situación de IOMA y el presente económico de los municipios que debe cubrir costos de salud y medicamentos que la provincia no provee, sin saber si es por cuestiones políticas: «IOMA no está funcionando. Nosotros tenemos que hacernos cargo de medicamentos, traslados a Buenos Aires, cirugías y tratamientos. La salud es una necesidad y para nosotros es una prioridad, pero cada vez es más difícil sostenerla”. En cuanto a remedios que deben llegar a los municipios a través de las distintas regiones sanitarias, Revilla se quejó que “En otros municipios llega y aquí todavía no. La salud y la educación no deberían tener banderías políticas. Además, asumimos gastos de dependencias provinciales como el registro civil, aunque no corresponde, y gestionamos los recursos municipales con máxima transparencia y control”.



También la intendenta explicó las particularidades de un distrito con cuatro localidades de baja diferencia en cantidad de habitantes entre una y otra, ya que la cabecera del distrito -General Arenales- contaba con 5031-Indec 2025- sobre los 4179 de Ascensión, 3891 de Arribeños y 2004 de Ferré/La Trinidad -ídem- lo que obliga a mantener un equilibrio constante en la asistencia de servicios y obras públicas en cada lugar.