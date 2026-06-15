Flexas duro contra legisladores por fondos para municipios



Días atrás, la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires rechazó el tratamiento sobre tablas de un proyecto de ley que buscaba reformar el régimen del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM). La decisión legislativa encendió las alarmas entre varios intendentes bonaerenses, quienes reclaman una mayor autonomía financiera y critican la falta de sintonía de los diputados con la realidad económica de los distritos. La iniciativa, impulsada por el bloque Fuerza Patria, proponía que los fondos derivados del endeudamiento provincial se transfirieran a los municipios como recursos de libre disponibilidad. Además, planteaba que el reparto se realizara bajo criterios objetivos, utilizando el Coeficiente Único de Distribución (CUD) o una combinación de indicadores transparentes, evitando así la discrecionalidad política.

Tras el freno en la Legislatura, las reacciones del poder local no tardaron en llegar. Franco Flexas, intendente de General Viamonte, manifestó su desconcierto ante la postura de los legisladores, señalando una contradicción entre las promesas previas y el resultado de la votación. En declaraciones al medio La Tecla, Flexas sugirió que detrás del rechazo podría existir un interés por mantener el control centralizado de los recursos, algo que, a su juicio, no debería ocurrir.

El jefe comunal advirtió sobre el desconocimiento que, según él, muestran algunos diputados respecto a la asfixiante situación que atraviesan las administraciones locales. Para Flexas, el peor escenario sería que el dinero quede atado a programas específicos de ministerios provinciales como Cultura, Transporte o Infraestructura, en un contexto donde las prioridades urgentes pasan por la gestión diaria y el pago a proveedores esenciales, que en muchos casos acumulan retrasos de hasta 120 días.

«Municipios que están tan complicados económicamente va a ser muy difícil que expliquen cómo gastan estos recursos cuando no pueden pagar obligaciones«, admitió el intendente, alertando que varias comunas ya enfrentan serias dificultades incluso para cumplir con el pago del medio aguinaldo.

El reclamo de Viamonte no es un hecho aislado. Se suma a las críticas de otros mandatarios municipales, como Pablo Fisher, intendente de Laprida, quien también advirtió que la postura de la Cámara de Diputados impactará directamente en el funcionamiento cotidiano de los distritos y en los servicios que se brindan a los vecinos.

Hacia el cierre de sus declaraciones, Flexas apuntó contra la paradoja del discurso político actual. Cuestionó que los mismos legisladores que diagnostican y exponen el freno de la actividad económica general parezcan ignorar el impacto que esa misma crisis tiene en las arcas municipales. Al recordar que los municipios no cuentan con las herramientas macroeconómicas del gobierno central, el intendente concluyó con un interrogante que resume el malestar de los gobiernos locales: «Si entienden que hay un parate y que las familias tienen menos plata, ¿qué creen que les pasa a los municipios? Nosotros no emitimos ni deuda ni pesos, entonces ¿de dónde vamos a sacar la plata?».

Pese al revés en el recinto, los jefes comunales anticipan que mantendrán la presión política para lograr que el FEFIM se convierta en una herramienta de auxilio directo, automático y de libre uso para atender las emergencias de cada territorio.