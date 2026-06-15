Lunes Feriado: recolección reducida

Hoy lunes es feriado y, ante esta situación, la prestación de la recolección de residuos operará de manera limitada en diferentes puntos de la ciudad. Según informaron las autoridades, tanto la recolección de residuos domiciliarios como el retiro de restos de poda, carpido y escombros en la Zona 1 se realizarán con esquemas reducidos. Asimismo, se confirmó que el servicio de recogida de materiales reciclables quedará suspendido por completo en la Zona 2.



Desde el organismo responsable explicaron que durante los días no laborables se conforman equipos de trabajo más pequeños. Si bien las rutas de recogida se mantienen activas, el volumen de basura en la vía pública puede hacer que el servicio no llegue a completarse al ciento por ciento en todas las áreas. Ante este panorama, se hizo un llamado a la comunidad para que evite tirar desechos a la calle a menos que sea estrictamente necesario. El objetivo de la medida es prevenir la acumulación de basura en el espacio público y facilitar las tareas del personal operativo que estará en funciones durante la jornada festiva.