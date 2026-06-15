Bernardo Grobocopatel: “Sostener el club es la verdadera batalla»

Por Carlos Graziolo

Esta entrevista refleja la pasión, esfuerzo y visión de Bernardo Grobocopatel para llevar a Agropecuario Argentino de Carlos Casares a competir al más alto nivel del fútbol argentino, enfrentando desafíos con perseverancia y amor por el deporte.

Carlos Graziolo: ¿En qué fecha y en qué año nació puntualmente el Club Agropecuario?

Bernardo Grobocopatel: Bueno, según cómo se cuente. Se puede contar desde el acta fundacional o desde que se empezó a jugar. Si contamos desde la fundación formal, vamos a cumplir 16 años ahora en agosto, el 23 de agosto. Pasaron unos cuatro o cinco meses hasta que el equipo debutó en la cancha, que fue en enero de 2012.

CG:¿Y a quién se le ocurrió? ¿Fue una cuestión personal o una charla entre amigos?

BG: Siempre lo tuve en la cabeza, muchos años antes. Parecía un delirio. Al principio intentamos gerenciar un club tradicional de la zona, Huracán, que históricamente se dedicó al fútbol, pero en ese momento —y hoy en día— su actividad principal era el rugby. No nos pusimos de acuerdo porque nosotros hablábamos solamente el idioma del fútbol y quizá no era compatible con su idea. Entonces lo charlé con un grupo de tres o cuatro amigos, no éramos muchos más. Yo siempre digo que fundar un club es fácil; la cuestión es sostenerlo y el desgaste que eso lleva con los años.

CG: Aquella decisión de intentar hablar con la gente de Huracán y que no hubiera arreglo, ¿cree que fue el condicionante definitivo para fundar Agropecuario? Porque si no, hubiese tomado Huracán.

BG: Con el diario del lunes uno no puede saber, pero por una parte sí me hubiese gustado Huracán. Ellos ya tenían una parte metida en la historia y en la identidad de Carlos Casares. A nosotros todavía nos falta mucho de eso porque somos un club nuevo. Atlético Casares tiene más de 100 años, Boca Carlos Casares tiene como 60, Deportivo Casares también; son clubes muy arraigados. Pero, por otro lado, empezar de cero nos dio la flexibilidad de decir: «Este es un club de fútbol y nos dedicamos solo a esto». Como el fundador es un loco del fútbol, el enfoque fue total. Quizá habernos metido solo en el fútbol nos ayudó a llegar tan alto en poco tiempo.

CG: Y llegaron muy rápido a la Primera Nacional. Su sueño siempre fue la Primera División, pero estar en esta categoría ya es un desgaste enorme, ¿no?

BG: Sí, el 75% o 80% de nuestra historia la jugamos en la Primera Nacional. A los cuatro años y medio de fundados ya estábamos acá. Para mí es el campeonato más difícil del fútbol argentino por la cantidad de equipos y las distancias. Venimos de jugar en canchas complejas y de enfrentar a rivales como Atlanta, San Martín de Tucumán o Quilmes. Para que te des una idea de contra quiénes competimos: cuando nosotros fundamos el club, Quilmes ya tenía más de 115 años de historia. También nos toca Chacarita, Nueva Chicago… todos clubes históricos y con poderío económico.

CG: Sin embargo, en estos diez años en la categoría se han plantado bien.

BG: Tuvimos tres años donde estuvimos peleando arriba. El primer año llegamos a semifinales, en 2023 estuvimos a un penal de jugar la final, y en la pandemia teníamos un gran equipo y quedamos cerca de meternos entre los finalistas. El fútbol tiene una cuota de suerte e impredecibilidad que lo hace lindo. Cuando ascendimos al Federal A, armamos el equipo en 20 días porque fuimos los últimos en subir, y ese mismo equipo salió campeón en 11 meses. No tiene lógica. En este torneo actual, por ejemplo, estamos a tres puntos del descenso y a tres puntos del Reducido. Está todo tan parejo que a falta de cinco fechas va a haber siete u ocho equipos peleando abajo.

CG: Para cerrar, Bernardo, no puedo dejar de preguntarle por aquella nota periodística que se hizo viral y que llevaba por título: «La historia de Bernardo Grobocopatel, el millonario que fundó Agropecuario porque era malísimo jugando y ahora sueña con la Primera». ¿Cómo le sentó ese título?

BG: (Risas) Bueno, hay una cosa que es real: no era malísimo, era peor que eso jugando. Así que en eso la nota tiene toda la razón. Yo siempre digo que tengo dos grandes problemas para jugar al fútbol: la pierna derecha y la izquierda.

CG: (Risas de fondo en el estudio) Clarísimo, Bernardo. Muchas gracias por esta charla.