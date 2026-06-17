César García: Ficha Limpia, aumento de tasas y una polémica por denuncias falsas

El jefe del bloque PRO del Concejo Deliberante, César García, explico el recorrido y las dificultades del proyecto de Ficha Limpia aprobado el jueves 11 de junio: “Se aprobó una ordenanza de ética pública como primer paso, con declaraciones juradas para funcionarios y sus parejas, aunque faltan detalles de implementación. La intendenta la promulgará y reglamentará aspectos prácticos” dijo García en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9). Respecto de las Declaraciones Juradas (DDJJ) que deberán efectuar quienes ingresen a la función pública, expresó: “Las DDJJ solo se abren con orden judicial o por una comisión evaluadora de ética, que puede pedir informes al funcionario en cuestión”.

El tema Tasas municipales también fue parte de la entrevista. A un tiempo de implementarse el sistema de módulos para ajustarlas por inflación, García explicó: “Sobre tasas, se implementaron módulos en algunos sectores para ajustar por inflación, pero no en todos por cuestiones políticas; esto genera deudas porque las tasas no cubren los costos reales, especialmente en servicios como alumbrado público y tasa vial rural, que están muy por debajo de otros municipios”. También fijó posición sobre la necesidad del municipio de actualizarlas: “La actualización de tasas es necesaria para garantizar servicios, pero el debate político lo dificulta, dejando al municipio desfinanciado y con problemas estructurales. La crisis hídrica evidenció que los municipios no están preparados para inundaciones y que la ayuda de provincia y Nación fue insuficiente. No hay una política seria para mejorar los caminos rurales, clave para un país exportador”.

Sobre el tratamiento sobre tablas del Proyecto de Resolución del bloque de Unión por la Patria, oponiéndose al proyecto en la Cámara de Diputados sobre “falsas denuncias” El jefe del bloque PRO expresó: “Sobre el debate por el aumento de penas a denuncias falsas, votamos en contra porque el tratamiento fue apresurado y sin estudio suficiente. Mi postura es clara, tengo experiencia acompañando a víctimas y no acepto que me corran con discursos atrasados”.