Basural: Gentile anunció nuevos fondos para geomembrana

La intendente de Nueve de Julio, María José Gentile, anunció un acuerdo de financiamiento con el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires para la ejecución de la obra «Celda Sanitaria Colocación Geomembrana», para encarar el largamente prometido cierre progresivo y saneamiento definitivo del basural municipal, un problema a cielo abierto cada vez más grave. El proyecto, que se enmarca formalmente dentro del Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Municipal del gobierno bonaerense, incluye estrictos mecanismos de control, seguimiento y rendición de cuentas. Las autoridades municipales presentaron este acuerdo como el fruto de gestiones de la intendente Gentile, destacando la necesidad de dar una solución de fondo a una problemática sanitaria histórica del distrito.

Sin embargo, el anuncio oficial sobre el destino de los nuevos recursos económicos convive con cierto escepticismo dado que no será la primera vez que el municipio de Nueve de Julio recibirá plata para la instalación de geomembrana. Si bien la llegada de fondos es una noticia positiva para el distrito, el verdadero desafío estará en la auditoría provincial. El temor que los nuevos insumos puedan correr la misma suerte que en el pasado pone una “geomebrana de cautela” sobre un anuncio que, desde el despacho de Gentile, se insiste en catalogar como el principio del fin para el basural a cielo abierto. El tiempo de las promesas ya no se recicla más.



Documento oficial del 2018 en donde se certifica que el muncipio recibió dinero para compra de geomembrana