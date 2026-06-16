César Salas y un campus de lujo para el patín artístico

Días atrás, el polideportivo del Club San Martín albergó un campus de perfeccionamiento técnico y coreográfico de partín artístico que contó con la participación de 35 deportistas, pertenecientes tanto al club anfitrión como al Club El Fortín. César Salas, el entrenador del Club El Fortín y uno de los docentes a cargo de la capacitación, estuvo en «Supernova Deportivo» (Supernova 97.9 / Lun a Vie 19hrs) contando los pormenores del encuentro. César Salas explicó que, además de él estuvo el profesor Lautaro Rodríguez Giusto. Ambos entrenadores cuentan con el título de técnicos universitarios en deportes de patinaje, destacando la trayectoria de Rodríguez Giusto como ex patinador mundialista de la selección argentina.



El entrenador de El Fortín contó que a lo largo de las dos jornadas, las patinadoras se enfocaron en optimizar los elementos técnicos de sus rutinas. El trabajo se dividió en dos grandes objetivos temporales: por un lado, la preparación de los programas de cara a la temporada 2027. Por el otro, el pulido de la impresión artística para los compromisos inmediatos de este año, que incluyen los torneos selectivos y los campeonatos nacionales. El campus también dedicó un bloque exclusivo a la preparación física adaptada. Durante este módulo, las atletas trabajaron capacidades clave para la disciplina, tales como la potencia de salto, la flexibilidad, la fuerza y la resistencia específica necesaria para sostener la exigencia de las coreografías. La iniciativa buscó dotar a las patinadoras de herramientas personalizadas que impulsen su desarrollo deportivo según las necesidades individuales de cada atleta.