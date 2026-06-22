Junín: Petrecca, multado, admitió sobreprecios en compra de luminarias

El intendente de Junín en uso de licencia y actual senador provincial, Pablo Petrecca, admitió públicamente que el municipio pagó un sobreprecio superior a los 12 millones de pesos en la adquisición de luminarias LED. Sin embargo, lejos de mostrar arrepentimiento o calificar el hecho como una irregularidad, el funcionario defendió la transacción apelando a criterios de durabilidad y calidad técnica de los materiales adquiridos, en una postura que despertó una fuerte controversia tanto a nivel local como provincial.

El caso tomó relevancia pública tras un fallo adverso del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires. En su resolución definitiva sobre el ejercicio fiscal 2024, el organismo de control rechazó de forma categórica los descargos presentados por el Ejecutivo municipal y determinó que existió un perjuicio económico exacto de 12.818.038,97 pesos por encima de los valores de mercado vigentes al momento de la transacción. El dictamen detalla que la comuna llevó a cabo una operatoria de «triangulación» administrativa al direccionar una orden de compra por un total de 147.744.703 pesos hacia la empresa estatal local Grupo Servicios Junín S.A. (SAPEM), la cual a su vez adquirió las luces a un proveedor que ya se encontraba registrado de manera directa ante el propio Municipio.

Según la auditoría provincial plasmada en el Expediente N° 3-059.0-2024, esta intermediación sirvió para eludir los mecanismos tradicionales de licitación pública y privada, privando a las arcas municipales y a los contribuyentes de un ahorro directo sustancial. Como consecuencia directa de estas anomalías, el Tribunal de Cuentas aplicó cargos solidarios y multas que superan en su conjunto los 16,8 millones de pesos, una suma que, según el marco legal vigente, el propio Petrecca, junto al contador municipal Mauro Jacobs y el jefe de Compras Daniel Barrenechea, deberán abonar de sus patrimonios personales.

A pesar del rigor legal del fallo, las declaraciones públicas de Petrecca han profundizado el debate en torno al uso de los recursos públicos. Durante una reciente entrevista radial en el medio «La Verdad», el actual legislador provincial asimiló su lógica comercial a un antiguo y recordado eslogan publicitario al afirmar que se compró más caro pero se eligió lo mejor del mercado. El mandatario defendió la medida enmarcándola dentro de un ambicioso plan de reconversión lumínica que ya ha instalado unas 18.000 luces en la ciudad con miras a alcanzar la cobertura total. Argumentó además que la celeridad en la contratación mediante la SAPEM era necesaria para resguardar el valor del dinero frente a los altos índices inflacionarios y garantizar equipamiento con superior soporte técnico.

La oposición y diversos sectores de la comunidad local han reaccionado con severas críticas ante lo que consideran un sistema de desmanejo administrativo recurrente, señalando que los argumentos del Ejecutivo chocan de frente con los datos duros de la auditoría. Los cuestionamientos se han intensificado en los últimos días debido a que este revés financiero coincide con otra resolución judicial desfavorable para la comuna de Junín, que obliga al municipio a afrontar un pago cercano a los 37 millones de pesos por el despido ilegal de un empleado municipal extendido durante seis años. Además, el Tribunal dejó abierta la puerta para investigar eventualmente otros hechos que podrían haberse concretado con esta misma lógica admitida abiertamente por Petrecca.