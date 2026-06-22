El bolillero semanal de Extra

Le damos un par de vueltas a la manivela, mezclamos las bolillas, y sacamos algunas

para marcar algunos temas que dejó la semana

Bolilla de astucia

La decisión del intendente de General Viamonte, Franco Flexas, de lanzar anticipadamente su precandidatura a gobernador por la UCR fue interpretada de distintas maneras. Una de ellas es que, si no llega a participar por el premio mayor, podría optar por integrar la lista de diputados. ¿nacionales o provinciales? Da igual. No contaban con mi astucia diría ‘el Chapulín Colorado’.

Bolilla de arrastre

El presidente del Partido Verde, Mario Vadillo, mendocino él, ha señalado una particularidad notoria de los que tienen un crédito en un banco. Si estás al día “igual te marcan como moroso: la trampa del BCRA” dice Vadillo y agrega: “Pagás tu crédito en el banco puntualmente. Cumplís. Sin embargo, te atrasas en un préstamo de una billetera virtual que representa el 40% de tu deuda total. Resultado: el banco donde sos cliente cumplidor está obligado por norma a bajarte la calificación y tratarte como moroso en TODAS tus deudas». Bienvenido al «efecto arrastre», la regla oculta del Banco Central que convierte a millones de deudores en fantasmas del sistema financiero, aunque hayan pagado religiosamente mes tras mes.

La Comunicación «A» 6558 del BCRA establece que, si un deudor acumula atrasos que representan el 40% o más de su pasivo total, todas las entidades financieras que le otorgaron créditos deben recategorizarlo como incumplidor. No importa si en los bancos sos impecable.

Se diseñó en 2018, cuando había 150 deudores en problemas. Era un mecanismo de control para entidades complacientes. Funcionó bien mientras el problema fuera marginal. Hoy, con 5,3 millones de personas en mora y un 11,2% de irregularidad en las familias —la más alta en dos décadas—, esa norma diseñada para excepciones se volvió la regla que destroza a quien menos puede.

«Mientras el Gobierno festeja «recuperación» y «baja inflacionaria», millones de argentinos están siendo marcados como incobrables por una regla que viola el principio básico de proporcionalidad. No es justo. No es eficiente”, finaliza Vadillo.

El Partido Verde es un partido político de orientación ecologista de Argentina. Cuenta con representación en las legislaturas de las provincias de Tierra del Fuego y Mendoza y es activo además en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Bolilla que obliga

La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Martín confirmó la medida cautelar que obliga al Municipio bonaerense de 9 de Julio, a tomar acciones urgentes para frenar el desastre ambiental del basural local, donde los incendios reiterados y la emanación de humo tóxico afectan directamente a la población. Noticia publicada el 7 de junio por este medio (https://www.semanarioextra.com.ar/basural-nuevo-reves)

El fallo, que rechazó la apelación de la comuna, ratifica la orden del Juzgado de Mercedes: en diez días, el Municipio deberá implementar medidas eficaces para prevenir nuevos focos ígneos, restringir el acceso de terceros y establecer un sistema de vigilancia y control que reduzca el riesgo ambiental. El anuncio de los nuevos fondos para la famosa geomembrana, tendrá que ver con esta necesidad judicial? Los próximos días traerán más novedades?

Bolilla de acobardamiento

La noche del viernes 19 de junio, en realidad ya madrugada del sábado 20 las motos y sus ruidosos escapes y cortes volvieron a hacer de las suyas, que no son las nuestras porque expusieron el fastidio de los vecinos que lo expresaron en redes con amenazantes propósitos en algunos casos.

Bolilla que interroga

¿Cuánto impactará el nuevo servicio de TV (SENSA) que brinda la Cooperativa eléctrica y de servicios ‘Mariano Moreno’ Ltda en el mercado local, habida cuenta que hasta ahora existía un solo ‘jugador’ en el mercado con el monopolio del mismo? La respuesta parece ser importante a partir del optimismo que surge de la comunicación de la entidad cooperativa en forma casi diaria, dando a conocer la demanda continua que reciben.

Bolilla de reclamo

Los vecinos de El Provincial vienen reclamando mayor presencia policial en la localidad y argumentan que ante una emergencia la respuesta puede demorar entre 30 y 45 minutos. El bloque de concejales radicales ha expuesto la necesidad de mayor presencia de personal policial en el Destacamento de la localidad y recuperación y puesta en valor del edificio policial. También extienden el pedido a más efectivos para el distrito.

El estado de los inmuebles policiales no calificaría para la categoría de ‘decentes’; esto sería: cómodos para el personal y con condiciones de servicio acorde a la importancia que la prestación tiene. Una comunidad organizada también se nutre de estas cuestiones que lleva décadas de malos lugares del servicio policial. La construcción, refacción y mejora de dependencias policiales debería figurar entre los planes de gestión de quienes se anoten en la carrera para conducir el municipio.

Bolilla de Humor

Sube un muchacho a un colectivo repleto: lo van empujando hasta ubicarlo detrás de una señorita que al sentirse rozada se da vuelta indignada.

-¡No le da vergüenza, degenerado!

-Disculpe señorita -dice el muchacho sacando del bolsillo delantero del pantalón un rollito de monedas- me pagaron el sueldo en monedas y eso fue seguramente lo que usted sintió-

-Ah bueno, perdone joven.

A la semana siguiente en el mismo colectivo va la misma señorita y vuelve a subir el mismo muchacho. Se acomoda detrás de ella y con morbosas intenciones empieza a rozarla por debajo de la espalda. La chica se da vuelta dispuesta a gritarle:

-¡Degene…! Ay joven, disculpe…¡ya me acuerdo! Y lo felicito, se nota que le aumentaron el sueldo.