Basural: Alcanza con la geomembrana?

Por Ing. Agr. Florencia Céspedes

La mitad de la población mundial vive en centros poblados y se estima que para el 2030 el 60 % de la gente va a vivir en zonas urbanas. Con ello, se van a agravar los problemas que muchos ya lo vemos y vivimos ( microbasurales, contaminación por emisión de gases , lixiviados producto de fermentaciones no deseadas van a contaminar napas y liberan amoniaco, fluoruros al ambiente, aguas potables contaminadas con pinturas y aceites). Hay que sumar a esto el crecimiento poblacional, que hará que la basura sea uno de los graves problemas en el futuro. Ya lo es.

El basural a cielo abierto sacó a la luz los años de desinterés en lo que hacemos con los residuos hasta ahora. Con solo ver una pila de carpido en cualquiera de las zonas basta, las fotos que acompañan el artículo son más qué claras. Los distritos con educación ambiental generan 1.2 kg de basura/día. Nueve de Julio supera esa marca ampliamente. Tan solo basta dar una vuelta por las calles de la ciudad. De generar lo antes dicho estaríamos en 70 toneladas diarias. Es sabido que el 80 % de eso es aprovechable (residuo), 50 es orgánico y 30 reciclable. O sea, el 20 restante de lo que tenemos en casa es basura (pañales, espejos, paquetes de salchichas, latas de pintura sin enjuagar, son algunos de los ejemplos).

Denominamos residuos al material obtenido como producto de un proceso y se puede utilizar como materia prima para otros

procesos y de esta manera adquiere valor económico. Ejemplos: cartón, plástico, aluminio, vidrio, siempre limpio y seco.

Se anunció la llegada de la geomembrana, pero ¿alcanza ese título para frenar el problema de contaminación que hay en la ciudad? Acá lo que no se ataca es la falta de educación de las personas que, sumado al mal servicio, hace que se vea feo el casco urbano. Por dar ejemplos: colillas de cigarrillo mezcladas con hojas y tierra en los cordones de calles, plásticos volando, en el parque botellas en el agua, etc, etc. La geomembrana debe ir acompañada de Bentonita y un componente verde. La primera va antes y es para retener los lixiviados, luego va el policloruro de vinilo flexible y posterior a este, la capa verde para que no se rompa. Usar esa pileta con el modelo de trabajo actual sería picardía. Por qué? El modo de trabajo debe cambiar, no puede ir todo lo que se detalla abajo a la celda, como está yendo hoy a un basural de cielo abierto. Otras posibilidades. En el mercado existen máquinas que chipean ramas y achican así volumen, junto con hojas y césped. Se deben separar del carpido e ir a depositarlo a otro lugar para hacer compost y se podría así dar uso para estabilizar los suelos de caminos o calles vecinales. Los escombros puros provenientes de las obras o casas en reformas deben ser separados en montañas afuera del piletón. El servicio de barrido así como está debe cambiar. Recurir a la bolsa que es un recurso derivado del petróleo para poner hojas, tierras, botellas, bolsas, está indicando la falta de reciclado.

Por último, el manejo en los espacios verdes debe cambiar, desde los cortes de césped, hojas secas, ramas, en fin, pequeñas acciones ayudarían. El Estado debe promover el compostaje, los restos orgánicos son un recurso económico muy valioso, ello lograría reducir los residuos que llegarian al relleno sanitario, con esto logramos menos generación de gases efecto invernadero (GEI), menos contaminación, sustentabilidad y una mejora en la salud de los ciudadanos.