El Bolillero semanal de Extra

Le damos un par de vueltas a la manivela, mezclamos las bolillas, y sacamos algunas para marcaralgunos temas que dejó la semana

Bolilla de indignación

La muerte de una joven mamá, María Laura Rodríguez y de su bebé, Bianca, el sábado 30 de mayo llevó a la irritación colectiva que tuvo su pico en la marcha realizada el miércoles 3 de junio frente a la zona de guardia del Hospital ‘Julio de Vedia’ pidiendo justicia por ellas. Indignación que fue mucho más masiva en los posteos de redes sociales que acumularon la bronca y el dolor de familiares y de los vecinos, conocidos los detalles del desenlace, según relató el esposo y padre de las víctimas.

Laura (41) embarazada de 34 semanas presentaba un fuerte dolor cuando fue asistida en horas de la tarde y retornada a su hogar por orden médica. Ante la prosecución de fuertes dolores, su esposo volvió a solicitar la ambulancia y fue traslada nuevamente al hospital en horas de la noche. De acuerdo a lo informado en un primer momento se registró el fallecimiento de la bebé (no habría nacido) y posteriormente falleció la mamá. A partir de esa situación se inició una investigación y en la ciudad de Chivilcoy se llevó a cabo la autopsia. La causa se caratuló en un primer momento como ‘averiguaciones causales de muerte’.

Bolilla que no conforma

El comunicado oficial del Ministerio de Salud de la provincia sobre el caso de María Laura Rodríguez despertó más rechazos e interrogantes que aclaraciones. Las acusaciones hacia los profesionales intervinientes no dejan de sucederse, pero también es justo mencionar que asimismo se leen algunos posteos laudatorios hacia ellos.

También sale a relucir en esta grave situación el maltrato obstétrico, que es una forma de violencia de género ejercida por profesionales de la salud durante el embarazo, parto o puerperio, que vulnera los derechos humanos y la dignidad de la mujer.

La mala praxis en este caso también recoge una buena dosis de acusaciones.

Bolilla de intriga

Una camioneta de la Municipalidad de Nueve de Julio fue sustraída durante la jornada del miércoles 3 de junio y fue recuperada por la Policía Comunal y según se informó gracias al aporte de información brindado por una vecina de la ciudad.

La investigación intenta determinar al o a los autores del hecho que cometieron el ilícito que pueden ser penados por tratarse de un vehículo de carácter oficial.

La sorpresa de la comunidad apunta además a conocer las intenciones del o los autores porque la camioneta, una Toyota Hilux blanca, dominio HQN 354, ploteada con logos oficiales de la Municipalidad de Nueve de Julio en ambos laterales, fácilmente identificable para cualquiera. El rodado fue recuperado a las pocas horas. Las tareas investigativas continúan.

Bolilla que canta

El Coro Polifónico ‘Ciudad de 9 de Julio’ se prepara para celebrar el 75 aniversario de su creación, acontecimiento que se va a celebrar el próximo sábado 11 de julio. El festejo se desarrollará en el Salón Blanco Municipal, con la participación de otras agrupaciones corales como ha ocurrido en otros casos. En la previa el Coro Polifónico viene de actuar, el domingo 31 de mayo, en las Fiestas Patronales de Santa Juana de Arco, en Ciudadela.

Bolilla que impacta

El dato dado a conocer por la Dirección de Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Municipalidad de 9 de Julio sobre las denuncias por violencia de género impacta por el número a las intervenciones realizadas por el área, incluyendo tanto los casos abordados directamente por sus equipos profesionales como aquellas situaciones recepcionadas a través del sistema de guardias que se desarrolla en conjunto con la Comisaría de la Mujer y la Familia.

En el presente año y hasta la fecha se recibieron 220 denuncias de violencia con motivos de violencia de género y cuyos porcentajes más preocupantes refieren 40,9% a casos de riesgo moderado y 46,5% a casos de riesgo alto con 200 infancias expuestas a situaciones de violencia que sufren mayoritariamente y en promedio mujeres de entre 25 y 40 años de edad.

De los 220 casos mencionados, 50 de esas mujeres se dedican exclusivamente a tareas de cuidado o están desempleadas.

Bolilla de preocupación

Teniendo en cuenta las 220 denuncias en lo que transcurrió del año y que la información no aclara si representa a todo el partido o solo a la planta urbana de la ciudad cabecera y el ultimo registro oficial (Censo nacional del 18.5.2022) arrojaba 52.607 habitantes, se registrarían 4,18 denuncias cada 1000 habitantes en el partido de 9 de Julio.

Bolilla de repercusión

La designación de Marcelo Unsain como nuevo director de Gestión Ambiental de la Municipalidad de 9 de Julio ha generado efectos inmediatos de reprobación a su designación, porque se han exhibido detalles de su paso por la fuerza policial de la provincia de donde fue destituido.

El anuncio oficial dice que se encargará de la coordinación y funcionamiento de la planta de separación de residuos en reemplazo de la anterior funcionaria María Angélica Merlino. Unsain es Técnico Superior en Seguridad e Higiene en el Trabajo y -se anuncia en el parte oficial- “cuenta con una amplia trayectoria en gestión operativa, logística pesada y procesos industriales, experiencia que aportará al fortalecimiento de las políticas ambientales que lleva adelante el municipio”. La repercusión negativa que ha tenido su designación -justamente en medio de la implementación de ‘Ficha Limpia’ en General Arenales y que amenaza a propagarse a otros distritos- superan holgadamente las muestras de apoyo recibidas.

Bolilla que no es ningún chiste

El concejal libertario de San Isidro, Alberto Montes fue captado por una cámara de seguridad tocándole la cola a una compañera de trabajo en la Dirección de Tránsito municipal. La denuncia penal avanzó y ahora Montes enfrentará un juicio oral por abuso sexual: el fuero civil determinó que deberá pagar a la mujer 12 millones de pesos. Sigue en su cargo legislativo y la oposición anticipó que pedirá su expulsión por inhabilidad moral. Mientras tanto Montes ofrece su explicación: “Lo que intentó ser un chiste derivó en una denuncia”.

Bolilla de humor

Una monja va al médico con un ataque de hipo que ya le duraba un mes.

– “Doctor tengo un ataque de hipo desde hace un mes, que no me deja vivir. No duermo, no como y me duele el cuerpo de tanto movimiento compulsivo involuntario”.

– “Tiéndase en la camilla hermana, que la voy a examinar”, dice el médico.

La examina y le dice: “Hermana está usted embarazada”.

La monja se levanta y sale corriendo de la consulta con cara de pánico. Una hora después el médico recibe una llamada de la madre superiora del convento:

– “Doctor ¿Qué le ha dicho usted a la hermana María”

– “Verá Madre Superiora, como tenía un fuerte ataque de hipo, le día un susto para que se le quitara y supongo que se le habrá quitado ¿no?” Dice el médico.

– Sí, a la hermana María se le ha quitado el hipo, pero el padre Juan se ha tirado del campanario”.