Banderas para la Escuela de Comercio

En la previa del día de la bandera, el Club de Leones de 9 de Julio concretó la entrega de enseñas nacionales a la Escuela de Comercio, las cuales ya flamean en el edificio.

Rosario Zanetti, miembro activo del Club de Leones, comentó que «hace mucho tiempo nos hicieron la solicitud para embanderar el edificio. Por distintas cuestiones, el club no estaba en condiciones y se fue postergando. Pero ahora, gente que está vinculada al Club y que sus hijos fueron alumnos de la Escuela de Comercio, nos comentó que el establecimiento seguía sin banderas. Asi que decidimos que sea la obra de junio y las compramos para que estén siempre en el frente de edificio y luzca lindo»