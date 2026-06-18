Dudosa muerte en el Hospital: El dolor que pide respuestas

Lucas Fábrica y Mirta Rodríguez cargan con una pena inmensa que difícilmente se borre de sus mentes. En una desgarradora entrevista con Carlos Graziolo en el programa ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9), repasaron minuciosamente las últimas horas de vida de María Laura Rodríguez, pareja de Lucas e hija de Mirta, tras el trágico episodio ocurrido el pasado sábado 30 de mayo en el Hospital Interzonal Julio de Vedia. Un hecho que aun busca respuestas y aclarar varias puntos grises.

Una cronología de desatenciones

El relato de Lucas y Mirta de las horas previas al desenlace fatal expone presuntas fallas graves en la guardia médica. A las 15:30 horas Lucas traslada a María Laura al hospital por fuertes dolores. Es atendida de forma superficial y enviada de regreso a su domicilio: «Le pusieron dos inyecciones fuertes porque tenía dolores y estaba cerca de la fecha de parto, pero no la internaron. Nos mandaron a casa«, detalló Fabrica. La hipótesis de un accidente doméstico quedó descartada de forma tajante: «No hubo caídas ni maltratos previos. Aun así, la atención fue insuficiente«.

Ante la persistencia del malestar, regresan al Julio de Vedia en ambulancia porque ella ya no podía caminar bien. María Laura fue acompañada por su hija, de 13 años. Al ingresar nuevamente al hospital, el cuadro era crítico y la derivaron de urgencia a una cesárea.

La familia recalca que el embarazo no presentaba complicaciones previas: “No había antecedentes de riesgo, solo un control de presión de rutina unos días antes”.

Allí también se produjo el ‘mortinato’ que es un bebé que muere antes del parto. Iba a recibir el nombre de Bianca. La muerte fetal, se refiere a la pérdida de un feto antes de su expulsión y puede ocurrir por diversas causas, como complicaciones del embarazo o problemas de salud en el feto. Todo ello no está determinado y es parte del secreto de sumario que guarda la justicia.

Señalamientos y silencio oficial

La actuación del cuerpo médico y de las autoridades del Hospital ‘Julio de Vedia’ está bajo la lupa de la familia. Señalan falta de empatía institucional: “Los directores del hospital nunca nos contactaron por iniciativa propia, tuvimos que ir nosotros a exigir respuestas”, denunciaron.

Los familiares explicaron que costó recuperar los estudios médicos de María Laura porque quedaron retenidos bajo custodia policial. Solo lograron la devolución mediante la presión social de las marchas. Respecto al seguimiento del embarazo, señalaron que el obstetra Mauro O’Brien la medicaba y ella confiaba plenamente en su criterio.

El avance de la causa judicial

El caso ya se encuentra en manos de la justicia, lo que mantiene bajo reserva médica y legal los detalles científicos de la muerte. “Por ahora no podemos dar información pública sobre los resultados de la autopsia porque el abogado y el fiscal del caso lo prohíben, pero no vamos a ocultar la verdad”, concluyeron firmes en su reclamo: “Queremos que se haga justicia”.

Hoy, el dolor de la pérdida se mezcla con la desilusión ante la indiferencia social y la falta de respuestas institucionales. “Estamos atravesando un momento muy difícil. Hicimos marchas pidiendo el acompañamiento y compromiso de la comunidad por la mala atención en el hospital, pero nos sentimos solos. Estamos desilusionados por la poca participación de la gente, sobre todo en la última movilización del lunes 15 de junio. Además, nadie del hospital se comunicó con nosotros, a pesar de lo que andan diciendo de forma pública”, expresó Lucas Fabrica con evidente impotencia.

También Lucas apunta las dificultades de transitar estos días: “Estoy trabajando, pero no puedo estar solo, necesito hacerlo acompañado y no puedo estar en la casa; Sofi -la hija de María Laura- está muy afectada y no ha vuelto al colegio. Aún no recibimos asistencia psicológica, aunque la fiscalía la prometió; si no llaman, iremos a pedirla porque todos la necesitamos. Todo esto nos destruyó la vida” concluye.

Este medio también se comunicó con la dirección del Hospital Julio de Vedia, puntualmente con el Dr. José Mignes, para conocer su versión de lo ocurrido. Hasta el momento no hubo respuesta alguna.