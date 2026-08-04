FC Libertad, otra vez blanco de vandalismo

Dirigentes del Football Club Libertad descubrieron este lunes por la mañana una serie de daños materiales en sus instalaciones, tras un acto de vandalismo perpetrado presuntamente durante la madrugada. Pese a la rotura vidrios en ventanas, los primeros reportes de la institución indican que no se registraron robos.

El incidente tuvo lugar en la zona de la cantina y en la oficina de la secretaría del Departamento de Fútbol. Según confirmaron las autoridades del club, los atacantes forzaron una de las puertas principales y destrozaron los vidrios de las ventanas para ingresar al recinto.

No obstante, tras una revisión inicial del lugar llevada a cabo por los propios dirigentes en las primeras horas de la mañana, se pudo constatar que los intrusos no lograron sustraer ningún elemento de valor ni material de trabajo perteneciente a la entidad deportiva.

La noticia generó preocupación, dado que este tipo de agresiones pone de relieve un patrón recurrente que afecta a diversas entidades locales. Las organizaciones como el Football Club Libertad desempeñan un rol fundamental en la ciudad, brindando servicios deportivos y de

contención social gracias al esfuerzo ininterrumpido de sus dirigentes y grupos de voluntarios.

Si bien los daños en la infraestructura suponen un revés imprevisto y un golpe considerable para las finanzas de la institución, desde el club señalan que el impacto más profundo recae sobre quienes dedican su tiempo y sus recursos personales para sostener el desarrollo de la comunidad.

Se espera ahora que las investigaciones correspondientes por parte de las autoridades logren identificar a los responsables de los destrozos a la mayor brevedad posible, con el fin de esclarecer el hecho y frenar esta clase de delitos que atentan contra el patrimonio social y

deportivo de la región.