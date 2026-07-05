Municipio Tardío

Por Juan Manuel Jara



El Provincial está calentito y no por buena calefacción. Hay enojo y mucho con el Municipio. El motivo? Hace meses que esa comunidad está reclamando por seguridad. Meses. Robos, hurtos, cazadores, un acumulado de episodios que encendieron las alarmas. En una comunidad que pasó de 500 habitantes a 1500, lo que piden es algo básico: seguridad, presencia policial. No hay destacamento, no hay efectivos, y ante una urgencia dependen del 911 que, según relatan, cuando llega el móvil lo hace casi con una hora de delay. Algo poco efectivo, claramente.

En la última semana la situación tuvo su punto de ebullición. Una vez más, la falta de reacción de una gestión que no para de autogenerarse conflictos. Y alguien que miente.

El sábado 27 de junio al mediodia hubo una reunión de vecinos, en la cual también estuvo la delegada Candela Sparano, para hablar sobre estas preocupaciones y la falta de respuesta oficial. Durante el lunes se supo, y la propia delegada lo comunicó en un chat que comparte con vecinos, que se habia acordado otra reunión para el miércoles a las 20:30 en el salón del club 18 de Octubre en donde se anunció la presencia de “autoridades municipales y la cúpula de seguridad”.

De hecho, la misma Sparano, lo confirmó públicamente el martes en una entrevista en el programa “Temprano para Todo” (Supernova 97.9). En el atardecer del miércoles contactamos nuevamente a Sparano y ahí, apesadumbrada pero siempre políticamente correcta, confirmó a este periodista que le habían avisado que ni Depaoli, ni nadie de Policia iban a asistir a la reunión porque el Subsecretario “estaba con estado gripal”. Ella sabía que, nuevamente, iba a tener que poner la cara frente a su comunidad. En la fria noche de El Provincial, por más que la delegada guarde las formas del respeto y la escucha a la hora de declarar, el clima de tensión y hartazgo fue palpable y entendible. La dejaron sola frente a su gente.

El jueves temprano, el municipio, fiel a su ya conocido modus operandi, fue detrás de los hechos y emitió un comunicado tardío, como para salir oliendo a rosas de la situación. El mismo decía, entre otros párrafos: “Ante el pedido de reunión realizado por vecinos de El Provincial para abordar temas de seguridad, desde el Municipio informamos que se establecerá un encuentro con la cúpula de seguridad y autoridades municipales para los próximos días. En el encuentro organizado por dichos vecinos en la jornada de ayer, no hubo representación oficial ya que no estaba informada la fecha y el horario en la nota ingresada al municipio el día lunes. Ante esta situación, es que se propondrá, desde el municipio, un nuevo encuentro”.

Raro, ya que el lunes la delegada (municipal, justamente) había confirmado oficialmente a su comunidad la presencia de autoridades y, el miércoles mismo, según sus propias palabras, le avisaron que no iban asistir (o sea, estaban al tanto) porque “Depaoli estaba con gripe”. Y acá entramos en terreno donde el municipio empieza a hundirse en terreno panatanoso. Alguien miente, lisa y llanamente. Y los reflectores van hacia un mismo lugar.

Por muy buenas fuentes de la localidad, y con pruebas concretas, podemos decir que el pedido de reunión con las autoridades viene siendo solicitado desde hace tiempo, no desde hace una semana. El peloteo también. Reclamo de ese pedido fue hecho a la encargada de Delegaciones, Romina Carballo, por lo menos en tres ocasiones durante abril, varias veces durante mayo y repetido otras tres ocasiones a lo largo de junio. Los vecinos sienten que les toman el pelo. La temperatura, como es lógico, sube. La paciencia se agota. Y la pregunta que muchos les hacen: qué tiene que pasar para que reaccionen de una buena vez?

Ahora, Depoaoli era el único que podía ir a escuchar? Para qué está Romina Carballo, encargada de Delegaciones, si no es para poner la cara frente a un reclamo de una localidad, o sea, de su área? Y si ella no pudiese porque, pongamos, se le enfermó una mascota, para qué está entonces el Secretario de Gobierno Federico Aranda (de quien depende delegaciones!!) o la misma intendente Gentile, que luego se llena la boca con frases de ocasión y “trabajo mancomunado”, “pensando en los vecinos”? Dónde está su autoridad para ordenarle a alguien de su nutrido organigrama que salga de la comodidad de su escritorio y del horario municipal para ir a poner la cara y darle respuesta a los vecinos que se dicen representar, en una fria noche? Recalculando…

Las autoridades no los escuchan. Y, ella no lo dice, pero el míércoles a Sparano la dejaron sola, la expusieron, porque ella fue la que públicamente avisó de la reunión y le soltaron la mano. Tuvo que seguir poniendo la cara frente a su comunidad. “Hace lo que puede”, señalan vecinos.

Y otra reacción tardía llegó el jueves a media mañana cuando de local, en la comodidad del Palacio (y horario) Municipal, no de vistante en el frio salón del club 18 de Octubre, a la noche y frente a los “peloteados” vecinos, el Secretario de Gobierno convocó a la delegada de El Provincial “para poder conversar sobre lo ocurrido el día miércoles, cómo fue la reunión y conversar sobre posibles soluciones y próxima reunión”. Como si nada hubiese pasado.

Pero, si algo faltaba para certificarles a los habitantes de El Provincial que hacen bien en sentir que la gestión les toma el pelo, fue el anuncio de que iban, finalmente, a tener un (1) efectivo en la localidad….pero eso sí, en horario de delegación, o sea, de 7 a 13!!!!

Casi lo mismo que nada. O sea, un anuncio, para quien quiera cometer alguna fechoría, del mejor horario para planificar su agenda de “actividades”: de las 13 del mediodia a las 7 de la mañana del otro. Eso sí. tienen el horario municipal para descansar. Un detalle: y los sábados y los domingos que no hay atención municipal? Happy hour de tropelias. Zona librada a su suerte.

Es casi infantil el proceder de quienes están a cargo, su amateurismo y hasta la poquísima cintura política, y el apuro de una decisión que sin duda es un “parche”. Lo que venimos marcando desde hace más de una año y, con varios ejemplos, cada vez está más confirmado: No hay una cabeza política,bah, a esat altura ni siquiera hay una cabeza, nadie, absolutamente nadie, que vea venir una. Todas van adentro. Y todas las reacciones son tardias.

Está claro que está gestión reacciona cuando su falta de anticipación la expone. Lo que no se dan cuenta es que este tipo de incidentes hacen cuestionar no solo la aptitud sino tambien la genuina voluntad de varios de sus funcionarios. Pero ante la reiteración de hechos y actitudes, la realidad es una sola, la que está en las calles de la ciudad cabecera y, también, en las localidades.

Y para cerrar esta nota, vaya como bonus track otra muestra del Municipio tardío: En la semana Julia Cereigido dejó la función pública ya que se jubiló. Era la subsecretaria de Cultura, Educación y Deportes, con directores a cargo de cada una de esas áreas. Gentile confirmó que, tras la salida de Cereigido, la Subsecretaría queda disuelta y las tres direcciones funcionarán independientemente, algo que varias veces se había solicitado, sugerido, dado que era demasida estructura de funcionarios para el movimiento que tienen (varios de esos directores han esgrimido el famoso «no tengo plata» como respuesta a la hora de generar acciones más efectivas).

Más allá de Cereigido, en un Municipio autodeclarado en emergencia económica y financiera desde hace más de un año, la pregunta es por qué no se hizo esa reestructuración antes? Deja picando la sensación que habrá sido para “aguantar” a la hoy ex funcionaria? Respuestas varias, posiblemente, algunas incómodas. Otro ejemplo de Municipio tardio.

