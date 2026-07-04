Bomberos con tierra para viviendas

Después de un tiempo largo, finalmente la Municipalidad de Nueve de Julio concretó la donación de un predio a la Asociación de Bomberos Voluntarios. La medida permitirá avanzar de forma definitiva en un proyecto habitacional para los miembros del cuerpo activo. La ordenanza habilita a la institución a subdividir el predio cedido en diez lotes individuales. Estos terrenos fiscales estarán destinados de manera exclusiva a bomberos de la planta activa de la ciudad que necesiten acceder a su primera y única vivienda.

El anuncio representa el desenlace de un extenso proceso institucional que comenzó a gestarse hace más de tres años. Los antecedentes se remontan a mayo de 2023, cuando el entonces intendente Mariano Barroso, acompañado por la actual mandataria —por entonces Jefa de Gabinete—, firmó las escrituras para que el municipio recuperara legalmente estos terrenos fiscales mediante un procedimiento administrativo de regularización. Desde ahi, estuvo la promesa de ceder esas tierras a la dotación de bomberos permaneció como un compromiso de gestión pendiente de resolución legislativa.

Este anuncio, no por casualdiad, coincide con el 80° aniversario de la fundación de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Nueve de Julio. Fuentes municipales explicaron que la subdivisión y posterior asignación de los lotes funcionará como un reconocimiento institucional directo a la vocación de servicio de los efectivos.

Con el marco regulatorio finalmente aprobado por el Concejo Deliberante, la Bomberos quedará a cargo de los siguientes pasos técnicos y del proceso de selección interna de los beneficiarios. Mientras tanto, el municipio reafirmó que «continuará implementando mecanismos de asistencia y financiamiento orientados a sostener la operatividad de los cuarteles del distrito».