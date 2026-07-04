Durante siglos, la universidad tuvo una función muy clara: custodiar el conocimiento. El saber era escaso. Estaba en las bibliotecas, en los laboratorios, en los archivos y en la voz del profesor. Por eso la universidad tenía poder: decidía qué se enseñaba, qué contaba como conocimiento válido y quién podía acreditarlo. Pero hoy el problema cambió de signo. Ya no vivimos en la escasez de información sino en su exceso. Cualquier estudiante puede consultar en segundos lo que antes requería semanas de búsqueda. Internet, los cursos en línea, los foros especializados y ahora la inteligencia artificial le disputan a la universidad su viejo monopolio sobre el saber. Entonces la pregunta es incómoda, y conviene formularla sin anestesia: ¿para qué sirve la universidad si la información ya está en todas partes?

La respuesta no puede ser «para transmitir datos», porque eso ya lo hacen mejor, más rápido y más barato las plataformas digitales. Una clase magistral que repite lo que cualquier sistema de inteligencia artificial explica en segundos —con paciencia infinita, a cualquier hora y adaptándose al nivel de quien pregunta— es un producto en extinción. No por injusticia sino por obsolescencia.

La universidad que sobreviva tendrá que hacer algo distinto. Enseñar a pensar, que nunca fue lo mismo que enseñar contenidos. Separar conocimiento de ruido, que es hoy la habilidad más escasa del mercado intelectual. Formar criterio. Crear comunidad. Acompañar procesos intelectuales que llevan años, no sesiones. Y ofrecer algo que ningún algoritmo puede sustituir del todo: la conversación humana, lenta, exigente y crítica — esa donde alguien que sabe más que vos te mira a los ojos y te pregunta «¿estás seguro?», y no acepta la primera respuesta.

Porque ahí está el matiz que el entusiasmo tecnológico suele saltearse: la inteligencia artificial responde, pero no exige. Puede simular un debate, pero no puede hacerte cargo de tus ideas frente a otros. El examen oral, el seminario donde hay que defender una postura, el profesor que devuelve un trabajo lleno de objeciones: nada de eso transmite datos. Transmite otra cosa — el hábito de pensar bajo presión y con testigos. Eso no se descarga.

Quizá la universidad no está muriendo. Quizá está perdiendo una función para descubrir otra. Ya no será el templo donde se guarda el conocimiento, tendrá que convertirse en el lugar donde aprendemos qué hacer con él. El tránsito no será indoloro, sobrarán las instituciones que sigan vendiendo escasez en un mundo de abundancia, y les irá bien a las que entiendan que su producto ya no es la información sino el criterio. Porque en tiempos de inteligencia artificial, la pregunta ya no es quién tiene la información. Esa carrera terminó, y la perdimos todos contra la máquina — o la ganamos, según se mire. La verdadera pregunta es: ¿quién tiene criterio para interpretarla?