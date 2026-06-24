Jueves de Feria

Se viene una nueva edición de la Feria de Educación y Empleo, un evento clave diseñado para trazar puentes entre el ámbito académico y las demandas actuales del mercado laboral. El encuentro, organizado por la Municipalidad de Nueve de Julio a través de la Subsecretaría de Producción, se llevará a cabo este jueves 25 de junio en tres sedes simultáneas: el Centro de Desarrollo Socio Productivo San Cayetano, la Cámara de Comercio e Industria y la Casa del Centenario.

El principal propósito de la jornada, que se extenderá desde las 8:30 hasta las 12:30 horas, es facilitar el contacto directo entre los jóvenes de la comunidad, las empresas de la región y los centros de estudio. De este modo, se busca ofrecer herramientas concretas e información estratégica que contribuyan al desarrollo de futuros proyectos educativos y laborales.

Entre los participantes destacan reconocidas industrias locales, consultoras de recursos humanos, emprendedores de la ciudad, la Cámara de Comercio e Industria y la delegación local de la Secretaría de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. En paralelo, la oferta académica será igual de robusta, con la presencia de instituciones como el Centro de Formación Profesional N° 401 y N° 402, el programa UBA XXI, la Universidad Popular, la Universidad Nacional de La Plata, la UNNOBA, la UTN, la UNTREF, la Universidad Nacional de General Sarmiento, el Centro Universitario Nuevejuliense (CUN), la Universidad Nacional de La Pampa, el ISETA y la Universidad Siglo XXI, entre otras entidades que asesorarán sobre carreras de grado, tecnicaturas y formación profesional.



Además de los espacios de exposición, la feria desplegará un amplio cronograma de capacitaciones en simultáneo para potenciar las habilidades de los asistentes. El programa incluye talleres de orientación vocacional y ocupacional dictados por la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, así como módulos prácticos de confección de currículum vitae a cargo de AS Consultora y simulacros de entrevistas laborales dictados por firmas como LUGA RRHH y el Grupo Guazzaroni Greco.

La agenda abordará también los desafíos de la era digital y las nuevas dinámicas del empleo. El ingeniero Leonardo Grabow disertará sobre tecnología, internet e inteligencia artificial, mientras que especialistas de CERES abordarán la comunicación e imagen profesional. La educación financiera estará a cargo de la licenciada Geraldine Nenezian, y la consultora Karen Ares coordinará un debate sobre el trabajo del futuro y las expectativas cruzadas entre las empresas y los jóvenes. Con propuestas que también abarcan el uso estratégico de LinkedIn y el relato de experiencias emprendedoras locales, la Feria de Educación y Empleo se consolida como una plataforma integral para entender qué perfiles profesionales demanda el mercado actual.