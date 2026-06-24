Caminos rurales: En Bragado productores advierten sobre fallas presupuestarias

Referentes del Consorcio Vial de Bragado denunciaron un deterioro generalizado en la red de caminos y advirtieron sobre la falta de previsión ante posibles eventos climáticos extremos. El conflicto, que escaló tras la presentación de un proyecto de transparencia en el Concejo Deliberante, expone tensiones profundas en torno a la administración de los fondos públicos destinados al sector productivo.

Según un informe publicado por el portal Infonoroeste, los productores Carlos Gutiérrez y Gervasio Raffo, figuras históricas del ámbito vial en la región, manifestaron que el consorcio atraviesa un periodo de serias deficiencias operativas. Ambos productores señalaron que, aunque ciertas zonas como La Limpia, Máximo Fernández y Raucho muestran mejores condiciones, la mayor parte de los 1.300 kilómetros que integran la red vial rural padece un abandono crónico. Según afirmaron en declaraciones a Bragado TV recogidas por la fuente, esta problemática no es exclusiva de la actual gestión, sino que refleja fallas estructurales acumuladas a lo largo de las últimas dos décadas.

El foco principal de la controversia radica en el destino y la ejecución de la tasa vial, el impuesto que abonan los productores para garantizar la transitabilidad de las rutas por las que se traslada la cosecha. De acuerdo con lo informado por Infonoroeste, Gutiérrez cuestionó la falta de transparencia en la rendición de cuentas, describiendo los informes oficiales como poco fiables frente a una recaudación que, impulsada por el aumento en el precio del gasoil, supera actualmente los 2.000 millones de pesos. Además, el sector alertó sobre la insuficiencia del presupuesto asignado para combustible en 2026, asegurando que las partidas actuales apenas cubren una semana de trabajo mensual, lo que reduce drásticamente la capacidad de respuesta ante emergencias.

A este escenario de precariedad logística se suma la inquietud por el pronóstico meteorológico para la segunda mitad del año. Los portavoces rurales advirtieron que la posible llegada del fenómeno climático de El Niño podría desencadenar lluvias intensas, lo que agravaría la situación de no realizarse obras hidráulicas urgentes. En el reporte de Infonoroeste, Raffo enfatizó la necesidad de limpiar canales y ejecutar entubamientos preventivos de manera inmediata, alertando que la inacción no solo afectaría la salida de la producción agrícola, sino que amenaza con aislar a los pequeños pueblos rurales del distrito, repitiendo crisis hídricas del pasado.